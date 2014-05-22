Обнародован состав молодежной сборной Украины по футболу на матчи Евро-2015

22 мая команда начинает подготовку к трем матчам отборочного цикла, которіе ей предстоит провести в мае-июне 2014 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Для подготовки к этим матчам тренер вызвал 25 футболистов. К сожалению, помочь команде не смогут травмированные Дмитрий Рыжук и Никита Шевченко. В целом, наибольшее представительство в сборной имеет киевское «Динамо», которое делегировало в «молодежку» сразу 5 футболистов, по 4 представителя имеют луганская «Заря» и мариупольский «Ильичевец»

Состав молодежной сборной Украины выглядит следующим образом: вратари - Артур Денчук («Суммы», Сумы), Максим Коваль («Динамо» Киев), Александр Ткаченко («Ворскла» Полтава); защитники - Сергей Мякушко, Антон Братков (оба - «Динамо» Киев), Александр Насонов («Металлург» Донецк), Иван Ордец («Ильичевец» Мариуполь), Владимир Костевич («Карпаты» Львов), Евгений Неплях (ФК «Севастополь»), Виталий Приндета («Волынь» Луцк), Максим Малышев («Заря» Луганск); полузащитники - Руслан Бабенко («Днепр» Днепропетровск), Виталий Буяльский («Говерла», Ужгород), Андрей Цуриков, Владислав Калитвинцев (все - «Динамо» Киев), Александр Нойок («Металлист» Харьков), Сергей Болбат («Металлург» Донецк), Александр Караваев (ФК «Севастополь»), Руслан Малиновский («Заря» Луганск), Редван Мемешев («Волынь» Луцк), Вячеслав Чурко («Ильичевец» Мариуполь); нападающие - Филипп Будковский («Заря» Луганск), Андрей Тотовицкий, Владислав Кулач (оба - «Ильичевец» Мариуполь), Дмитрий Юсов («Металлург» Запорожье).

Команда проведет гостевые матчи против Хорватии и Лихтенштейна, которые пройдут 28-го мая и 4-го июня, а также домашнюю игру против команды Латвии (8 июня).