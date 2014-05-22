Теннисистка Савчук вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции
Ольга Савчук стала третьей украинской теннисисткой, вышедшей во второй круг квалификационных соревнований Открытого чемпионата Франции.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В стартовом матче Савчук играла против россиянки Веры Душевиной и обыграла соперницу в двух сетах - 6:4, 7:5.
Ранее во второй круг соревнований также прошли Марина Заневская и Юлия Бейгельзимер. В свою очередь, Алена Бонадренко матч первого круга проиграла.
Сегодня также состоятся матчи с участием Анастасии Васильевой, Екатерины Козловой, Леси Цуренко и Людмилы Киченок.
Что касается мужских квалификационных соревнований, то оба украинца выбыли из борьбы. В частности, Илья Марченко в матче против австралийца Джеймса Дакуорта выиграл первый сет, но уступил два последующих – 6:4, 3:6, 4:6.
Ранее из борьбы на турнире также выбыл Сергей Бубка.
Как сообщал УНИАН, основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.