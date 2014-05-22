Теннисистка Савчук вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В стартовом матче Савчук играла против россиянки Веры Душевиной и обыграла соперницу в двух сетах - 6:4, 7:5.

Ранее во второй круг соревнований также прошли Марина Заневская и Юлия Бейгельзимер. В свою очередь, Алена Бонадренко матч первого круга проиграла.

Сегодня также состоятся матчи с участием Анастасии Васильевой, Екатерины Козловой, Леси Цуренко и Людмилы Киченок.

Что касается мужских квалификационных соревнований, то оба украинца выбыли из борьбы. В частности, Илья Марченко в матче против австралийца Джеймса Дакуорта выиграл первый сет, но уступил два последующих – 6:4, 3:6, 4:6.

Ранее из борьбы на турнире также выбыл Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, основной турнир Открытого чемпионата Франции - второго соревнования года из серии "Большого шлема" - пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.