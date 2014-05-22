ПФЛ отменила переход команд во Вторую лигу

Об этом сообщается в официальном релизе ПФЛ.

В частности, в Постановлении ПФЛ отмечается: "Принимая во внимание форс-мажорные обстоятельства, вызванные боевыми действиями в Краматорске, с целью максимального сохранения целостности Лиги и учитывая прямую угрозу жизни футболистам, тренерскому штабу и руководству клуба, Центральный Совет ПФЛ принял Постановление считать матчи, которые должны были быть проведены при участии команды «Авангард» до конца сезона Favbet Лига 1, такими, которые не состоялись из-за форс-мажорных обстоятельств".

Такими матчами считаются игры: «Авангард» Краматорск - «Сумы», «Авангард» Краматорск - «Гелиос» Харьков, «Авангард» Краматорск - «Полтава", «Сталь» Алчевск - «Авангард» Краматорск.

Также в Постановлении отмечается: "Как сообщается в письмах ФК «Авангард» от 21 мая 2014 года № 35 и 36, активные боевые действия во время проведения антитеррористической операции в городе делают невозможным свободное передвижение по городу, проведения тренировочного процесса, принятия команды гостей и участие в выездных матчах, что ставит под угрозу полноценное функционирование клуба".

В соответствии с Постановлением Центрального Совета ПФЛ, в каждом из этих матчей устанавливается счет «+:-» в пользу команд-соперниц ФК «Авангард». Кроме этого, учитывая потерю спортивного принципа в связи с различными условиями, в которых оказались клубы Favbet Лиги 1 в процессе соревнований, члены Центрального Совета приняли Постановление об отмене перехода команд во Вторую лигу по итогам соревнований.