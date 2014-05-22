Определились соперники сборной Украины на Чемпионате мира по хоккею-2015

Об этом сообщается в официальном релизе Международной федерации хоккея.

Из элитного дивизиона в 1А опускаются команды, занявшие последнее место в групповом турнире в обеих группах - Италия и Казахстан. Кроме того, в 1А по итогам ЧМ-2014 остались команды Венгрии, Украины и Японии, занявшие соответственно 3-5 места, а занявшую последнее 6-е место сборную Южной Кореи заменил победитель турнира в Дивизионе 1В команда Польши.

Что касается элитного дивизиона, то сегодня вечером состоятся матчи 1/4 финала, в которых сойдутся Россия - Франция, Беларусь - Швеция, США - Чехия и Канада - Финляндия.

Фаворитом турнира считается сборная России, ставшая единственной, кто без потерь прошел групповой этап. Команда выиграла все 7 мачтей в основное время и набрала максимальное количество очков - 21.

Чемпионат мира в Минске завершится 25 мая.