Сёмин: второй блин получился с чем-то похуже

Судя по настроению наставника «Динамо» Юрия Сёмина на послематчевой пресс-конференции, результат встречи с «Црвеной Звездой» его вполне устроил.

- Первый блин у вас получился с черной икрой, а второй?..

- С красной, или, наверно, с чем-то похуже. Хотя, все равно получился удачным.

- Чего не хватило команде для победы?

- Есть несколько причин. Это сложный календарь, согласно которому у нас между двумя первыми матчами всего один выходной. Также игрокам не хватило эмоций, они не готовы полностью восстановиться за сутки. Нельзя не отметить команду соперника, прекрасно игравшую в защите, особенно в первом тайме. Несмотря на отсутствие свежести у наших игроков, я не стал делать большие изменения в составе по сравнению с игрой против «Спартака». Нам сейчас нужна стабильность. Прежде всего, это относится к обороне, к которой, как и в предыдущем поединке, у меня претензий не было. Повторюсь, нам не хватило свежести.

- Кто победит в воскресенье - «Шахтер» или ЦСКА?

- Я не любитель игры в спортпрогноз. Как правило, всегда проигрываю. Правда, недавно выиграл у Юссуфа, поставив на ничью в матче Нигерия - Мали. Юссуф был уверен в победе своих соотечественников.

- И сколько выиграли?

- Ничего, мелочь (под аплодисменты журналистов Юрий Сёмин покинул конференц-зал).

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