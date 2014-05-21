Две украинcкие теннисистки вышли во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Заневская в первом круге игарла с соперницей из Латвии Дианой Марцинкевич и за 58 минут не дала соперпнице выиграть ни одного гейма, разгромив ее всухую - 6:0, 6:0. Украинка сделала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и набрала за матч 60 очков. Соперница, в течении матча, выиграла в два раза меньше очков - 31.

В свою очередь, Бейгельзимер провела на корте лишь 8 минут в противостоянии с Ан-Софи Местач из Бельгии, после чего соперница прекратила борьбу сославшись на травму.

Также сегодня провела свой первый матч на турнире Алена Бондаренко, но эта игра стала для нее одновременно и последней. Украинка проиграла Инди де Вроом из Голландии со счетом 2:6, 2:6.

Всего в женском квалификационном турнире участвуют 8 представителей Украины.Остальные 5 спортсменок свои матчи проведут позже.

Как сообщал УНИАН, ранее в мужском одиночном турнире из борьбы в квалификационных соревнованиях выбыл Сергей Бубка. Другой украинец Илья Марченко свой матч против австралийца Джеймса Дакуорта проведет позже.

Основной турнир Открытого чемпионата Франции по теннису пройдет в Париже с 25 мая по 8 июня.