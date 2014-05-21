Сборная Нигера провела тренировку накануне матча с Украиной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

Перед началом тренировки главный тренер команды Гернот Рор собрал футболистов в центре поля и несколько минут давал наставления своим подопечным. После этого игроки сборной Нигера провели занятия, выполнив беговые упражнения и разминку мышц.

Футболисты продемонстрировали великолепные физические кондиции и хорошую атмосферу в коллективе накануне завтрашнего поединка.

Отметим, что сборная Украины станет для 102-й команды рейтинге ФИФА первым в истории ее выступлений не африканским соперником.

Матч Украина - Нигер состоится в четверг 22 мая в 21:00 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.