Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нюрнберге

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч длился 1 час 41 минуту. Свитолина сдалала семь брейков и пять раз упустила свою подачу. На ее счету также четыре эйса и две двойные ошибки. В свою очередь, Гарсия-Видагани пять раз ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча между двумя немками - Анникой Бек и Моной Бартель.

Турнир NÜRNBERGER VERSICHERUNGSCUP (призовой фонд - 250 тысяч долларов) продлится до 24 мая.