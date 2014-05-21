Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нюрнберге
15:24, 21 мая 2014Спорт
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В Нюрнберге (Германия) завершился матч второго круга турнира WTA, в котором украинка Элина Свитолина обыграла испанку Беатрис Гарсию-Видагани со счетом 7:6(7:5), 6:3.
Элина Свитолина / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Матч длился 1 час 41 минуту. Свитолина сдалала семь брейков и пять раз упустила свою подачу. На ее счету также четыре эйса и две двойные ошибки. В свою очередь, Гарсия-Видагани пять раз ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет.
В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча между двумя немками - Анникой Бек и Моной Бартель.
Турнир NÜRNBERGER VERSICHERUNGSCUP (призовой фонд - 250 тысяч долларов) продлится до 24 мая.
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