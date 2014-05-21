В хоккейной Лиге чемпионов не сыграют команды из КХЛ

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

В турнире примут участие ведущие команды Чехии, Словакии, Швеции, Финляндии, а также других европейских стран. Решение о включении команд КХЛ в число участников соревнований ожидалось до последнего момента, но стороны так и не пришли к согласию. Представители оргкомитета Лиги чемпионов сослались на то, что КХЛ позиционирует себя как турнир, проводящийся по всей Европе. В то же время, это противоречит принципам Лиги чемпионов, чья концепция заключается в том, что команды должны играть во внутринациональных первенствах, а на международной арене выступать только в Лиге чемпионов.

В этом году в турнире примуть участие 44 команды из 11 стран Европы. На первом этапе они поделены на 11 групп по 4 коллектива.

После группового этапа команды проведут плей-офф. Турнир продлится с августа 2014-го по февраль 2015 года.