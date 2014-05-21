"Шахтер" запрещает игрокам говорить о ситуации в стране

Кроме того, футболист не доволен своим положением в команде, сообщает бразильское Globo.

В частности, Бернард отметил: "Я не могу говорить о том, что происходит в Украине, по требованию клуба. Вместе со своими родителями я пережил все, что там случилось. О своем будущим сегодня ничего сказать не могу. Оно находится в руках Господа. Отмечу только то, что в Бразилии я играл два раза в неделю, а за Шахтер провел всего 25 матчей. Это очень мало. Надеюсь, что ситуация изменится".

Бразилец Бернард стал игрком донецкого "Шахтера" летом 2013 года.

Вместе с командой в сезоне 2013/14 он стал чемпионом Украины.