"Шахтер" запрещает игрокам говорить о ситуации в стране
14:24, 21 мая 2014Спорт
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Донецкий "Шахтер" запретил своим футболистам рассказывать о ситуации в стране, заявил игрок команды Бернард.
Бернард заявляет, что клуб запрещает комментировать ситуацию в стране / shahta.org
Кроме того, футболист не доволен своим положением в команде, сообщает бразильское Globo.
В частности, Бернард отметил: "Я не могу говорить о том, что происходит в Украине, по требованию клуба. Вместе со своими родителями я пережил все, что там случилось. О своем будущим сегодня ничего сказать не могу. Оно находится в руках Господа. Отмечу только то, что в Бразилии я играл два раза в неделю, а за Шахтер провел всего 25 матчей. Это очень мало. Надеюсь, что ситуация изменится".
Бразилец Бернард стал игрком донецкого "Шахтера" летом 2013 года.
Вместе с командой в сезоне 2013/14 он стал чемпионом Украины.
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