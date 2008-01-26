Результаты игрового дня Кубка Англии

Ливерпуль, Арсенал, Челси - в порядке

Ливерпуль – Хавант 5:2 (Лукас Лейва 27, Бенаюн 44,56,59, Крауч 90 – Паскетт 8, Шкртел 31 автогол) Арсенал – Ньюкасл 3:0 (Адебайор 51,83, Батт 89 автогол) Уиган - Челси 1:2 (Сибьерски 87 - Анелька 53, Райт-Филлипс 82) Олдхэм – Хаддерсфилд 0:1 Питерборо – Вест Бромвич 0:3 Портсмут – Плимут 2:1 Саутгемптон – Бери 2:0 Уотфорд – Вулверхэмптон 1:4 Барнет – Бристоль Роверс 0:1 Ковентри – Миллуол 2:1 Дерби – Престон 1:4 Мансфилд – Миддлсбро 0:2

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