Результаты игрового дня Кубка Англии
22:37, 26 января 2008Спорт
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Ливерпуль, Арсенал, Челси - в порядке
Ливерпуль – Хавант 5:2 (Лукас Лейва 27, Бенаюн 44,56,59, Крауч 90 – Паскетт 8, Шкртел 31 автогол)
Арсенал – Ньюкасл 3:0 (Адебайор 51,83, Батт 89 автогол)
Уиган - Челси 1:2 (Сибьерски 87 - Анелька 53, Райт-Филлипс 82)
Олдхэм – Хаддерсфилд 0:1
Питерборо – Вест Бромвич 0:3
Портсмут – Плимут 2:1
Саутгемптон – Бери 2:0
Уотфорд – Вулверхэмптон 1:4
Барнет – Бристоль Роверс 0:1
Ковентри – Миллуол 2:1
Дерби – Престон 1:4
Мансфилд – Миддлсбро 0:2
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