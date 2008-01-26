Завершился матч Динамо - Црвена Звезда

Завершился второй матч киевских динамовцев на Кубке Первого канала.

Динамо (Киев) - Црвена Звезда 1:1 (Гиоане 82 - Милияш 66)

Динамо: Шовковский - Допилка, Михалик, Юссуф, Несмачный - Олейник (Алиев, 86), Корреа, Гиоане, Ребров (Милевский, 69), Нинкович (Дедечко, 63) - Шацких (Кравец, 46)

Црвена Звезда: Ранджелович, Туторич (Адамович, 68), Гуйе, Броновицки, Джорджевич, Кастильо (Богданович, 46), Милованович (Милияш, 46), Бурзанович (Перович, 46), Молина (Короман, 46), Баркос, Рашкович (Йестрович, 46)

Предупреждения: Милевский, Юссуф - Йестрович, Короман.

Теперь выход в финал из группы В будет решаться 28-го в матче Црвена Звезда - Спартак. Белградцы могут проложить себе дорогу, выиграв с разницей в три гола.