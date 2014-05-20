Новички имеют все шансы дебютировать в сборной - Фоменко

Как сообщает коремпондент УНИАН, об этом Фоменко рассказал во время пресс-конференции накануне матча в Киеве.

В частности, тренер отметил: "У нас нет проблем с новыми футболистами. Все понимают, что команда выступает как единая семья, должны быть именно такие отношения между всеми футболистами. Бывают другие случаи, но как исключение. Думаю, кто-то из новичков, которых мы вызвали в ряды сборной, сможет дебютировать. Примем решение, кто и как воспринимает требования, которые мы предъявляем к игроков".

Говоря о команде в целом Фоменко отметил: "Мы вызвали на сбор всех игроков, которых мы хотели бы видеть в рядах национальной команды, учитывая предстоящие отборочные игры Евро-2016. Мы вызвали кандидатов, за которыми внимательно наблюдали, чтобы поближе с ними познакомиться . Индивидуально и во время учебно-тренировочного процесса. Из-за травмы мы не смогли вызвать игроков киевского «Динамо» Евгения Хачериди и Олега Гусева, футболистов донецкого «Шахтера» и днепропетровского «Днепра» Ярослава Ракицкого и Евгения Селезнева".

Также Фоменко дал характеристику сопернику: "Мы имеем информацию по сборной Нигера. Считаю, что не нужно обращать внимание на то, что команда занимает место за пределами сотни лучших команд в рейтинге ФИФА. Сейчас команда из любой африканской страны имеет много квалифицированных игроков в европейском футболе. Пол-команды играют в зарубежных чемпионатах. Не стоит относиться к сопернику, будто он является слабым. Подобные характеристики неприемлемы для нас".

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Украина - Нигер состоится 22 мая в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.