Сборная Украины может провести матчи с командами Бразилии и Уругвая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава компании "Украина. Футбол. Интернешенел" (коммерческий партнер Федерации футбола Украины) Владимир Лашкул на пресс-конференции во время открытой тренировки национальной сборной.

В частности, Лашкул отметил: "На 2 сентября мы планировался поединок с Ираком, однако из-за Недели футбола УЕФА спарринги можно играть не раньше 3 сентября. Поэтому иракцы уже не рассматриваются, и мы ведем переговоры с Уругваем. Также на 18 ноября мы хотим договориться с Бразилией. Но что здесь мешает? За то, чтобы бразильцы привезли звездный состав, изначально надо было заплатить 3,5 миллиона долларов. Затем цена снизилась до 2,5 миллиона долларов. Сейчас же говориться о сумме в полтора миллиона. Вот такие вот траты. Поэтому прошу болельщиков не обижаться, если и билеты будут стоить соответственно".

Как сообщал УНИАН, в данный момент национальная сборная Украины по футболу проводит учебно-тренирововчный сбор, в рамках которого 22 мая также проведет товарищеский матч со сборной Нигера.