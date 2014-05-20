Обнародован состав команды легкоатлетов на юношеский олимпийский фестиваль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФЛАУ.

В составе команды большинство девушек - 23 и 18 юношей.

В команду попали: Бабий Елизавета (длина), Байрак Юлия (ядро, диск), Белякова Алена (диск) Брызгина Анастасия (100 м), Вольвах Таисия (высота), Думчева Анастасия (тройной), Дуць Марина (800 м), Голда Виктория (молот), Иванова Анастасия (копье), Качур Яна (400 м), Коба Джойс (200 м.), Косенко Екатерина (ядро), Левченко Юлия (высота), Маляренко Елена (100 м с/б), Племянник Ирина (2000 м/помехи), Сахно Виктория (молот), Северин Яна (копье), Сеней Мария (тройной), Зипун Екатерина (1500 м), Скитская Ирина (100 м), Ступина Виктория (400 м с/б), Сухотская Анастасия (100 м с/б), Хабина Яна (400 м с/б), Аликсийчук Андрей (1500 м), Баранников Александр (высота), Безнис Павел (тройной), Руслан Валитов (диск), Желоб Александр (ходьба), Забуженко Эдуард (ходьба), Звиздецкий Александр (копье), Клопенко Александр (400 м с/б), Козубский Александр (копье), Кузьминов Роман (высота), Литвиненко Константин (молот), Малосилов Александр (тройной), Малыхин Владислав (шест), Пасевин Максим (2000 м/помехи), Пискунов Глеб (молот), Полищук Ренат (400 м), Чепурной Владислав (100 м), Чесак Никита (400 м с/б).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоится 29 мая - 2 июня, в Баку (Азербайджан). Именно на этих соревнованиях определится, кто же из атлетов получит путевки для участия во II летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в августе в Нанкине (Китай).