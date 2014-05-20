Курченко заверяет, что продолжит финансирование харьковского «Металлиста»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в размещенном на сайте «Металлиста» обращении Курченко до руководства, тренерского штаба и игроков команды.

По итогам сезона Курченко поблагодарил болельщиков за поддержку и команде за завоевание третьего места в Чемпионате Украины. Бизнесмен подчеркнул, что «бронзовые медали достойны уважения в тех условиях, в которых оказался наш клуб, украинский футбол и вся страна в целом».

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«Хочу сказать, что наши планы на новый сезон будут более оптимистичными: у нас будут новые задачи и уверен, что мы продолжим двигаться к достижению наших целей. Я бы хотел отметить ту страсть, тот класс игры, который я видел в заключительных матчах этого сезона - уверен, что с таким настроением нам под силу максимальные задачи. Я же со своей стороны гарантирую продолжить финансирование клуба и не бросить его, как бы этого ни хотелось нашим недоброжелателям», - подчеркнул Курченко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 мая, команде был представлен новый главный тренер - Игорь Рахаев, который до этого исполнял обязанности главного тренера «Металлиста».

Зимой с должности главного тренера ФК «Металлист» якобы за долги по зарплате ушел Мирон Маркевич. Также команду покинули ее лидеры нападающий Марко Девич и полузащитник Хосе Соса.

В марте Генеральная прокуратура Украины начала проверку коммерческих фирм, которые, так или иначе, приближенные к председателю наблюдательного совета компании ВЕТЭК Курченко, на предмет получения и легализации незаконным способом государственных средств. В конце апреля Генпрокуратура объявила Курченко в международный розыск.