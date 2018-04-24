Премьер-лига: сезон новых открытий

Сезон 2013/14 стал одним из самых интригующих и запоминающихся в отечественной футбольной истории. Еще осенью было объявлено о банкротстве клуба «Арсенал», и команда снялась с соревнований Премьер-лиги. При этом, владелец команды, Вадим Рабинович, даже не попытался хоть как-то спасти ее, например, продать. События февраля-марта в Киеве и Крыму, затем перекинувшиеся на юго-восток Украины, заставили футбольных чиновников Премьер-лиги и национальной федерации не раз перекраивать календарь отечественных соревнований, а также постоянно менять место проведения игр. «Досталось» в этом смысле и чиновникам УЕФА. Благо, им досталось совсем чуть-чуть. В феврале все украинские команды дружно выбыли из плей-офф Лиги Европы уже в первом круге.

Наконец, в спортивном плане у нас едва не появился новый лидер. Днепропетровский «Днепр» отлично провел сезон, но в решающий момент команде просто не хватило чемпионского опыта и хладнокровия для того, чтобы доказать очевидное – сейчас «Днепр» всех сильнее.

УНИАН подводит итоги самого экстремального сезона в истории украинского футбола.

«Шахтер» - в пятый раз подряд

Донецкий «Шахтер» в пятый раз подряд стал чемпионом Украины по футболу. При этом команда провела один из худших, а возможно и самый худший сезон при своем нынешнем наставнике Мирче Луческу – за 10 лет. Такого вялого и безынициативного горняцкого коллектива при румынском специалисте еще не было.

Между тем, год начинался весьма оптимистично. Несмотря на потерю ключевых игроков — Мхитаряна, Фернандиньо и Виллиана — команда не казалась уж слишком обескровленной. Пять приобретений на трансферном рынке в летнее межсезонье-2013 позволяло команде с оптимизмом смотреть в будущее. И на старте турнира «Шахтер» одержал 6 побед подряд, обыграв среди прочих «Динамо» и «Черноморец».

Впрочем, после поражения от днепропетровского «Днепра» у команды наступил не самый лучший отрезок. Команда потеряла очки еще в двух турах Премьер-лиги подряд, а в Лиге чемпионов отметилась лишь двумя победами над заштатным, по меркам этого турнира, испанским «Реал Сосьедадом». Английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Байер» (Леверкузен) горняки безропотно пропустили вперед. События прошлой осени специалисты предпочитали списывать списать на отсутствие взаимопонимания среди игроков, долгую адаптацию новичков в составе и прочие сопутствующие этому обстоятельства. Впрочем, зимнее межсезонье прошло, а команда явно не прибавляла. 2014-й год начался с поражения от «Виктории» (Пльзень) уже в 1/16 финала, на первом же этапе плей-офф. А еще месяц назад Луческу, по его собственному же признанию, очень переживал за судьбу чемпионской гонки. Впрочем, опасения оказались напрасными.

Положительных моментов, кроме непосредственно результата в чемпионате страны, у «Шахтера» также было в достатке. Так, например, никто из игроков не покинул команду в зимнее межсезонье. Несмотря на крайне сложную внутриполитическую ситуацию в стране, которая до сих пор грозит очень большими последствиями, все игроки остались на своем рабочем месте. Безусловно, в Донецке им есть что терять, даже несмотря на столь сложную ситуацию. В итоге, «Шахтер» прошел сезон «по накатанной», на старом багаже, и даже при всех своих минусах сумел выиграть чемпионат.

Что будет дальше? Пока абсолютно непонятно. Да, у Луческу еще год будет действовать контракт, но какое в действительности будущее тренера неизвестно никому. Все чаще он ездит в последнее время в Стамбул «отведать рыбки». Возможно, даже в компании президента «Галатасарая». Во всяком случае, люди сведующие утверждают, что условия личного контракта Мистер уже согласовал. А значит, остается лишь полюбовно расстаться с Ринатом Ахметовым.

Впрочем, если же все это слухи, то команду ожидает достаточно стабильное будущее. Вряд ли бразильцы будут массово уходить из команды имеющей столь немалый авторитет в Европе и столь уважаемого наставника.

Как и ранее, победитель чемпионата Украины в новом сезоне стартует с группового этапа Лиги чемпионов.

«Днепр» - лучший сезон Рамоса

Днепропетровский «Днепр» провел один из лучших сезонов в истории независимой Украины и — безусловно, лучший — при Рамосе. Вместе с тем, при более качественной психологической подготовке команда могла еще и побороться за чемпионство.

В начале весны, когда «днепряне» по очереди обыграли «Шахтер» и «Динамо» не было сомнений, что самый сильный по игре клуб чемпионата и главный фаворит в борьбе за золото Премьер-лиги базируется в Днепропетровске. Но, как и в любом другом сезоне при Раммосе, команде не удалось ровно пройти всю дистанцию. Спад случился тогда, когда его меньше всего ждали и в самый неподходящий момент. Все основные конкуренты были обыграны, до чемпионства было рукой подать, но команда неожиданно стала терять очки в играх с середняками и аутсайдерами Премьер-лиги. Впрочем, это неудивительно Пик формы у игроков «Днепра» был в феврале, когда были проведены два отличных матча с английским «Тоттенхемом» в 1/16 финала Лиги Европы. Даже несмотря на результат — проигрыш по сумме двух встреч. Затем держать команду в оптимальном тонусе удалось еще два месяца, но, в итоге, наступил неминуемый спад. В концовке сезона игроки «Днепра» уже даже не задумывались о борьбе за золото, оберегая второе место и путевку в квалификацию Лиге чемпионов.

Впечатление от сезона – двоякое. С одной стороны, упущен исторический шанс впервые стать чемпионом Украины и гарантированно выступить в групповом турнире Лиги чемпионов, с другой — есть серебро и путевка в квалификацию той самой Лиги чемпионов. Что будет отличным подспорьем в переговорах главного тренера и руководства клуба о будущем испанского специалиста в команде. Как известно, контракт Рамоса с днепропетровским клубом закончился сразу же по окончании сезона 2013/14.

Но, владелец «Днепра» Игорь Коломойский рассчитывает на то, что испанский специалист продолжит свою карьеру в клубе. «Я считаю, что Хуанде Рамос – очень высокопрофессиональный и хороший тренер, и он добился хорошего результата. Даже в предыдущие сезоны, когда мы были четвертыми, мы играли на более высокое место. Что касается его дальнейшей судьбы, завтра (Коломойский давал интервью в воскресенье, 18 мая, - УНИАН) у нас запланированы переговоры. Я думаю, что мы поставим все точки над "і"».

Чтобы попасть собственно в Лигу чемпионов — основной турнир – нужно пройти два квалификационных раунда. И уже здесь команду ждут очень сильные соперники. «Днепр» будет стартовать в третьем квалификационном раунде, так называемом «пути не чемпионов». Среди потенциальных соперников – российский «Зенит», французский «Лилль», датский «Копенгаген» и бельгийский «Стандард». Еще одна команда определится чуть позже, когда завершится чемпионат на Кипре. Решающий матч этого национального первенства был прерван в воскресенье, 18 мая, из-за ранения футболиста команды АПОЕЛ от брошенной фанатом петарды. В зависимости от итогов национального первенства Кипра либо турецкий «Бешикташ», либо АПОЭЛ попадут в соперники "Днепра". А в случае прохода в следующий раунд "Днепр" получит еще более амбициозного оппонента. Им станет одна из следующих команд – английский «Арсенал», португальский «Порту», немецкий «Байер», итальянский «Наполи» и команда с наивысшим рейтингом из прошедших в плей-офф из третьего раунда.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 18 июля, а матчи пройдут 29/30 июля и 5/6 августа. Раунд плей-офф — во второй половине августа.

«Металлист» - шаг назад

Харьковский «Металлист» в этом сезоне сделал шаг назад, хотя начинал его с самыми честолюбивыми намерениями. Команда была полна желания побороться за чемпионство и в первой части сезона у нее практически все получалось. Более того, получалось не только на внутренней арене, но и в дебютной Лиге чемпионов. Начав с победы над греческим ПАОКом в третьем раунде отбора Лиги чемпионов, харьковчане получили в соперники в плей-офф немецкий «Шальке» из Гельзенкирхена. И практически все специалисты назвали этот вариант самым удачным жребием для тогдашнего вице-чемпиона Украины. «Шальке» был на спаде, в то время как харьковчане — на большом подъеме. И никто в принципе не удивился бы, если бы «Металлист» прошел в основной турнир Лиги чемпионов. Но... грянула громкая история с дисквалификацией. Длившееся несколько лет в разных судебных инстанциях разбирательство относительно того, был ли матч украинского чемпионата образца 2007-го года «Карпаты» - «Металлист» договорным закончилось тем, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария) постановил дисквалифицировать харьковчан на один сезон из еврокубков. С европейской мечтой пришлось попрощаться, как минимум, на год.

Тем не менее, несмотря на столь ощутимый психологический удар, команда отлично провела первую треть чемпионата, и до середины осени клуб мог реально претендовать на чемпионство. В Харькове мечтали о том как «заткнут за пояс» УЕФА, вернувшись в Лигу чемпионов через год, а относительно минимальные санкции этому вполне способствовали. Но, поздней осенью наступил спад. Собственно, он и не мог не наступить, так как команда с августа, когда играла в отборочном турнире к Лиге чемпионов, находилась на пике формы. Теперь наступил вполне естественный игровой кризис, сразу же приведший к ухудшению результатов.

Впрочем, не только чисто игровые причины побудили кризис в стане харьковчан. Гораздо позже, в начале марта стало известно, что в клубе, начиная с осени, достаточно остро стоит вопрос выплаты заработной платы игрокам, тренерскому штабу и персоналу. Скандал спровоцировал многолетний главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич, с которым команда добилась, ни много, ни мало, пяти подряд бронзовых наград национального чемпионата, серебра в сезоне 2012/13 и такого долгожданного дебюта в Лиге чемпионов. (Плюс еще и достижение в Лиге Европы — выход в четвертьфинал.) В клубном руководстве, как водится, ничего не подтверждали. Хотя и не опровергали наличие проблем.

Через несколько дней дней после своего заявления Маркевич ушел в отставку, а спустя еще какое-то время руководство харьковчан отчиталось о полном погашении задолженности. Конфликт удалось локализовать. Но, по всей видимости, психологические проблемы в клубе остались. Исполняющий обязанности главного тренера команды Игорь Рахаев пытался «выудить» из своих игроков максимум возможного, но команда явно потеряла лоск. Та игра, которая была при Маркевиче, ушла вместе с ним. А добротной старательной игры без изюминки хватило для того, чтобы за счет класса и мастерства удержаться на третьем месте — не более.

Кстати, в отличие от «Шахтера» в харьковском клубе не обошлось без кадровых казусов. Некоторые бразильцы вернулись в клуб только после того, как национальный чемпионат уже возобновился, пропустив тренировочные сборы в межсезонье. Кроме того, официально команду покинули Марко Девич, перешедший в российский «Рубин» и игрок сборной Аргентины Хосе Соса, перешедший в мадридский «Атлетико». И Соса от своего перехода только выиграл. Его команда завоевала титул чемпиона Испании, а аргентинец хоть и не является основным игроком «Атлетико», но регулярно выходит на замену. Осенью команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Судя по всему, не жируют харьковчане и сейчас. В понедельник руководство клуба уведомило общественность о том, что Рахаев утвержден в должности полноправного главного тренера. А значит, харьковчане предпочли эконом-вариант. Приглашения тренера с именем, соответствующего амбициям того «Металлиста», образца 2007-2013-го годов, харьковские болельщики, видимо, теперь будут ждать долго.

Самый худший сезон «Динамо»

Динамо год назад впервые завоевало бронзу чемпионата Украины. Тогда казалось, куда уж хуже... Но, в этом году киевляне поставили еще один антирекорд, впервые опустившись на четвертое место. В общем, однозначно провальный сезон и победа в Кубке Украины это впечатление перечеркнуть не может.

Виноват известно кто — Блохин. Игорь Суркис, не поскупившись, купил пятерых, достаточно дорогих и известных в футбольном мире, игроков в прошлое летнее межсезонья, которых просил сам тренер. Но, Блохин так и не нашел взаимопонимания с этими игроками. Более того, он не нашел контакта и с другими игроками своей команды, отчего все беды. Отставка была неизбежна. И, хоть Суркис верил в тренера безмерно, и давал ему большое количество шансов, уже сейчас ясно, что уволить Олега Владимировича нужно было гораздо раньше. Тогда, возможно, команда сумела бы побороться не только за Кубок, но и за места в призовой тройке.

За то короткое время, что Ребров тренирует «Динамо», однозначно в команде улучшился микроклимат. По признанию игроков, на тренировках «стало гораздо тише». Плюс, Ребров тактически перестроил команду и, в конце концов, добился результата. Выигрыш Кубка — тому подтверждение. То, что в Динамо масса высококлассных исполнителей было ясно и так, а теперь команда стала показывать результат.

По словам Суркиса, задача Реброва – стать чемпионом. Минимум, попасть со второго места — в Лигу чемпионов. То есть, у Реброва для решения максимальной задачи есть год.

Кстати, «Динамо» в новом сезоне в еврокубках стартует с группового этапа Лиги Европы. Дело в том, что представляющая Испанию в сезоне 2014/15 в этом турнире «Севилья» в минувшую среду... выиграла Лигу Европы сезона 2013/14. И попала в число участников следующего розыгрыша автоматически. Таким образом, по регламенту УЕФА, команда-победитель Кубка Украины напрямую попадет в групповой этап. Более того, рейтинг «Динамо» позволяет рассчитывать на жеребьевку на групповом этапе из первой корзины.

Кстати, бронзовый призер чемпионата Украины - «Металлист» в новом еврокубковом сезоне стартует в Лиге Европы с раунда плей-офф, пятая команда - «Черноморец» – с третьего раунда, а шестая - «Металлург» (Донецк) либо, в случае подтверждения дисквалификации дончан, «Заря» (Луганск) – со второго раунда квалификации ЛЕ.

«Черноморец» и все остальные

В этом сезоне в очередной раз проявил свой тренерский талант Роман Григорчук. Наставник «Черноморца» в который раз оказался в экстремальной ситуации, после того, как зимой клуб покинули все легионеры — из-за опасений за безопасность своей семьи. Уже по ходу весенней части сезона в команду вернулся один Лео Матос, но закрыть все проблемные позиции в одиночку он, естественно, не мог. И, в который раз, Григорчук не растерялся и полностью справился с ситуацией. Он существенно перекроил линии команды, сумев при этом сохранить игровой рисунок что, как видно, дало результат. Команда достойно провела концовку сезона, сохранив место в пятерке сильнейших.

Кстати, по ходу сезона в футбольном закулисье Григорчука упорно сватали на место главного тренера «Динамо». И, кто знает, выиграй «Черноморец» полуфинальный матч Кубка Украины у «Динамо».... В итоге, слухи так и остались слухами. Пост наставника «Динамо» занял Ребров, а Григорчуку и «Черноморцу» в следующем сезоне придется принимать новый вызов — и в чемпионате, и в еврокубках.

Любопытно, что, как и прежде, одесский «Черноморец» сейчас вряд ли чем кардинально отличается от доброй половины команд-середняков Премьер-лиги, но, именно одесситы вошли в пятерку лучших команд страны.

Остальным же остается лишь тянутся к элите...

...Будущее украинского футбола покрыто густым туманом. Одним исчезновением с футбольной карты Украины киевского «Арсенала» мы явно не обойдемся. На очереди — крымские «Таврия» и «Севастополь», «уплывающие» в Россию. Вице-президент Федерации футбола Украины Анатолий Попов уже заявил, что готовится сразу три проекта календаря – для 12, 14 или 16 команд. И при каждом из вариантов ФФУ готова проводить новый сезон. При этом, второй по рангу футбольный чиновник испытывает определенный оптимизм. Ведь победитель чемпионата страны в Первой лиге, донецкий «Олимпик», - крайне амбициозен и готов занять свое место в элите. А ведь есть и другие команды в Первой лиге. И никто еще не говорил о том, что не желает попасть в элиту. А в этом случае, по словам Попова, главное — пройти процедуру лицензирования.

Контуры нового сезона будут очерчены уже в ближайшее время. А болельщикам не придется скучать даже в межсезонье. В ближайшую субботу состоится финал Лиги Чемпионов, потом — бесконечные «товарняки» национальных сборных, на десерт — главное блюдо года, Чемпионат мира. А там, глядишь, и новый сезон Премьер-лиги.

Осталось совсем недолго...

Кирилл Стадниченко