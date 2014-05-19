Украинские рапиристки выиграли Кубок Европы по фехтованию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной федерации фехтования Украины (НФФУ).

В полуфинале украинки – сборная команда киевской ШВСМ (Школы высшего спортивного мастерства) со счетом 45:41 одержали победу над хозяйками турнира – сборной командой фехтовального клуба «CSA Steaua» (Бухарест, Румыния), а в финале с аналогичным счетом взяли верх над француженками из клуба «Bourg la Reine».

Розыгрыш Командного кубка Европы, в отличие от этапов Ккубка мира, проводится между сборными командами европейских клубов фехтования, а не между национальными сборными стран. В Бухаресте за Кубок Европы 2014, проведение которого было возобновлено после трехлетнего перерыва, боролись шесть клубов из пяти европейских держав.

Параллельно с командным Кубком Европы в столице Румынии проходил турнир «Trofeului Pellegrini», на котором первенствовала Екатерина Ченцова, а бронзовую награду взяла Ольга Лелейко.

В полуфинале со счетом 15:5 Ченцова обыграла румынку Изабель Стан, а в финале одержала победу над лидером румынской рапиры Марией Болдор, которая, в свою очередь, в полуфинале одолела Лелейко.

Финальный поединок стал самым ярким сражением соревнований. Основная драма развернулась в заключительной части боя, когда Болдер вырвалась вперед – 13:10, однако последнее слово осталось за Екатериной, опыт которой помог в последний момент повернуть ход событий в свою пользу и одержать победу со счетом 15:13.