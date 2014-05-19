Свитолина выиграла первый матч на теннисном турнире в Нюрнберге

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч продлился чуть более полутора часов и за это время Свитолина сделала семь брейков и пять раз упустила свою подачу. Также украинка сделал три эйса и допустила четыре двойные ошибки.

Соперница Свитолиной по матчу 1/8 финала определится в противостоянии Беатрис Гарсия-Видагани (Испания) — Нина Цандер (Германия).

Турнир NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP (призовой фонд - 250 тысяч долларов) продлится до 25 мая.