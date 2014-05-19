Украинские теннисисты сохранили свои позиции в мировом рейтинге

Об этом говорится в официальных релизах организаций.

Согласно новой версии рейтинга WTA, Свитолина по-прежнему занимает 38-е место. У нее на счету 1355 баллов и она остается единственной украинкой, находящейся в ТОР-100 мирового рейтинга. Свою позицию Свитолина сохранила несмотря на то, что на минувшей неделе проиграла в первом же матче турнира в Риме, уступив россиянке Елене Весниной.

Победительницей турнира в столице Италии стала американка Серена Уильямс, которая и продолжает возглавлять рейтинг - 11590 очков. Следом за ней, как и неделей ранее, идут китаянка Ли На и Агнешка Радванська из Польши.

В мужском рейтинге АТР Долгополов сохранил за собой 21-ю позицию, а Стаховский - 86-ю.

Лидерство в мировом рейтинге сохранил испанец Рафаэль Надаль, однако отставание серба Новака Джоковича сократилось с 1870 очков до 650. В финале турнира в Риме Джокович сумел обыграть Надаля.

На третьем месте по-прежнему Станислас Вавринка из Швейцарии.