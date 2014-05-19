Игорь Рахаев назначен главным тренером харьковского "Металлиста"

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Металлист".

"Данное назначение было доведено до ведома команды после матча с "Ворсклой" и было встречено бурными апплодисментами", - говорится в сообщении.

Рахаев в свой дебютный сезон привел "Металлист" к третьему месту и бронзовым медалям национального первенства. Вместе с тем, команда сделала шаг назад, так как годом ранее завоевала второе место в чемпионате и выступала в квалификационном турнире Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, посреди сезона "Металлист" покинул тренер Мирон Маркевич, много лет возглавлявший харьковскую команду, завоевавший с ней пять бронзовых и одну серебряную медаль чемпионата Украины и приведший ее к дебюту в Лиге чемпионов. Он обвинил руководство клуба в постоянной задержке заработной платы игрокам команды, тренерскому штабу и персоналу. Позднее ситуация с финансированием клуба стабилизировалась.