Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с командой Нигера

13:45, 19 мая 2014
Спорт
0

22-го мая национальная сборная команда Украины проведет товарищеский матч с командой Нигера.

Сборная Украины / ffu.org.ua

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Матч состоится в рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится с 20-го по 24 мая в Киеве. Игра начнется в 21:00 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Как сообщал УНИАН, на сбор, который начался сегодня, главный тренер команды Михаил Фоменко вызвал 31-го игрока, пять из которых являются дебютантами команды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter