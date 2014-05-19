Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с командой Нигера

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Матч состоится в рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится с 20-го по 24 мая в Киеве. Игра начнется в 21:00 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Как сообщал УНИАН, на сбор, который начался сегодня, главный тренер команды Михаил Фоменко вызвал 31-го игрока, пять из которых являются дебютантами команды.