Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с командой Нигера
13:45, 19 мая 2014Спорт
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22-го мая национальная сборная команда Украины проведет товарищеский матч с командой Нигера.
Сборная Украины / ffu.org.ua
Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Матч состоится в рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится с 20-го по 24 мая в Киеве. Игра начнется в 21:00 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Как сообщал УНИАН, на сбор, который начался сегодня, главный тренер команды Михаил Фоменко вызвал 31-го игрока, пять из которых являются дебютантами команды.
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