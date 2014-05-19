Спортсменам запретили использовать газ ксенон из-за допинг-эффекта

Об этом сообщает Р-спорт.

Исследования ученых показали, что использование ксенона увеличивает уровень эритропоэтина в крови, что запрещено правилами WADA.

Любопытно, что некторые СМИ после Олимпиады в Сочи утверждали, что российские лыжники могли вдыхать ксенон во время Игр. Впрочем, тогда это не являлось нарушением правил.

WADA объявило, что действие нового списка запрещенных субстанций вступит в силу через три месяца.