Спортсменам запретили использовать газ ксенон из-за допинг-эффекта
13:17, 19 мая 2014Спорт
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) добавило газ ксенон в список запрещенных субстанций после того, как установило, что он помогает спортсменам улучшать результаты.
WADA / wada-ama.org
Об этом сообщает Р-спорт.
Исследования ученых показали, что использование ксенона увеличивает уровень эритропоэтина в крови, что запрещено правилами WADA.
Любопытно, что некторые СМИ после Олимпиады в Сочи утверждали, что российские лыжники могли вдыхать ксенон во время Игр. Впрочем, тогда это не являлось нарушением правил.
WADA объявило, что действие нового списка запрещенных субстанций вступит в силу через три месяца.
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