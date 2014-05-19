Соперниками "Днепра" в квалификации Лиги чемпионов могут стать "Зенит" и "Арсенал"

Об этом сообщает специализированный портал Sport.ua.

«Днепр» будет стартовать в третьем квалификационном раунде а так называемом «пути не чемпионов». Среди потенциальных соперников – российский «Зенит», французский «Лилль», датский «Копенгаген» и бельгийский «Стандард». Еще одна команда определится чуть позже, когда завершится чемпионат на Кипре. Решающий матч этого национального первенства был прерван в воскресенье, 18 мая, из-за ранения футболиста команды АПОЕЛ от брошенной фанатом петарды. В зависимости от итогов национального первенства Кипра либо турецкий «Бешикташ», либо АПОЭЛ попадут в соперники "Днепра".

В случае прохода в следующий раунд "Днепр" получит еще более амбициозного оппонента. Им станет одна из следующих команд – английский «Арсенал», португальский «Порту», немецкий «Байер», итальянский «Наполи» и команда с наивысшим рейтингом из прошедших в плей-офф из третьего раунда.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 18 июля, а матчи пройдут 29/30 июля и 5/6 августа.