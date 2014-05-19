Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала 6 золотых наград на соревнованиях в Бразилии
Сборная Украины по синхронному плаванию завершила выступления на III-м открытом чемпионате Бразилии, где завоевала 8 медалей - 6 золотых и 2 серебряные.
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Уже в первый день соревнований украинки пополнили копилку сборной двумя золотыми медалями. Дуэт Лолита Ананасова - Анна Волошина победил в технической программе, после чего Волошина одержала победу в техническом соло.
Во второй соревновательный день тот же дуэт Ананасова - Волошина в произвольной программе вновь стал лучшим, а еще одна украинская пара Анастасия Савчук - Александра Кашуба завоевала «серебро».
В командном технической и произвольной программах наши синхронистки также стали обладательницами золотых медалей. Еще по одной награде в произвольном соло завоевали Анна Волошина и Анастасия Савчук, заняв 1 и 2 место соответственно.
Соревнования в Бразилии проходили 17-18 мая.