Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала 6 золотых наград на соревнованиях в Бразилии

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Уже в первый день соревнований украинки пополнили копилку сборной двумя золотыми медалями. Дуэт Лолита Ананасова - Анна Волошина победил в технической программе, после чего Волошина одержала победу в техническом соло.

Во второй соревновательный день тот же дуэт Ананасова - Волошина в произвольной программе вновь стал лучшим, а еще одна украинская пара Анастасия Савчук - Александра Кашуба завоевала «серебро».

В командном технической и произвольной программах наши синхронистки также стали обладательницами золотых медалей. Еще по одной награде в произвольном соло завоевали Анна Волошина и Анастасия Савчук, заняв 1 и 2 место соответственно.

Соревнования в Бразилии проходили 17-18 мая.