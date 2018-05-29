Будет ли играть сегодня Шевченко?

Пятый матч, который проводит 30 июня на Чемпионате мира сборная Украины, очертил перед тренерским штабом новое задание - ставить или нет на матч с итальянцами Андрея Шевченко? Задание это совсем не из локальных, тактических, как в конечном итоге и все, что связано в сборной Украины с именем нашей суперзвезды.

От того, насколько удачно удастся развязать задание, в значительной мере зависит успех в матче – не больше и не меньше. Андрей Шевченко – это наше все в украинском футболе, и как часто бывает, ставка на одну карту может либо принести успех, либо оставить в проигрыше.

Поэтому и возник именно такой вопрос – ставить или нет Шевченко, потому что слишком непохожим на самого себя является на этом чемпионате Андрей. Это не критика его игры, а просто констатация факта, да и сам он не раз заявлял, что не готов после травмы показать все, на что способный.

Его действия в матче с Швейцарией, пробитие пенальти показали, что Шева заметно далек от своей оптимальной формы.

Следовательно, согласимся с тем, что место ему в матче с итальянцами совсем не забронировано.

Аргументы „за”

Шевченко – выдающийся футболист, а это значит, что он никогда игры не испортит, будет играть если уже и не лучше, то не хуже других, не будет выпадать с командной игры.

В матче с Италией очень важно будет выстоять именно в тактическом противостоянии, не проваливаться в защите, не обрезаться в центре поля, нападении, то есть не терять контроль над игрой, выполнять свое задание.

Шевченко это знает лучше всех в нашей сборной, чего-чего, а уж игровой дисциплины в итальянском чемпионате умеет придерживаться каждая команда. Другое дело, что на всех не хватает исполнителей.

Шевченко именно из тех исполнителей, которые могут самостоятельно решить судьбу матча. Во всем мире футболисты в команде делятся на грузчиков, которые таскают рояль, и на пианистов, которые на этом рояле играют. Шевченко - маэстро, ему достаточно один раз выскочить на ударную позицию и мяч будет в сетке.

Он это блестяще доказывал в свои наилучшие времена, поэтому даже сейчас главное внимание защитников сборной Италии будет привлечено к нему, а следовательно, если он сам и не забьет, у партнеров Шеви появятся шансы.

Кроме этого, для всех игроков нашей сборной роль Шевченко как лидера беспрекословна. Так же как и для судей. Он - авторитетный и уважаемый в современном футболе человек, „в порочных связях замечен не был”. Это много весит, что лишний раз доказал эпизод с его падением в матче с Тунисом. Упал бы там кто-то другой из украинцев, не факт, что был бы свисток в нашу пользу.

Словом, для команды психологически легче, когда Шева на поле.

Аргументы „против”

Сборная Украины на этом чемпионате нередко становится командой одного игрока, сбиваясь на примитивное закидывание мяча за спину защитникам в надежде, что Шевченко возьмет да и убежит. Подобная тактика успеха не приносит, Шевченко даром делает бешеные рывки, потом переводя дух и похаживая пешком по полю.

Итальянцы знают все возможности Шеви как свои карманы. Он до сих пор держался среди наилучших бомбардиров итальянского чемпионата, потому что и играл в команде из наилучших – там было кому подносить ему снаряды. И его шесть мячей в отборном цикле – также показатель согласованной командной игры всей сборной.

На этом же чемпионате наша сборная такую игру показывала эпизодически. Заметно, что полузащитники часто теряют темп, долго решая, кому и как лучше отдать мяч, не могут быстро освободиться от опеки соперника, немногие владеют умением в одно прикосновение выдать красивый пас на свободное место – только беги и бей. По большей части мяч направляется в борьбу, и „накрыть” Шеву в таких ситуациях для итальянских защитников не будет проблемой.

То есть его появление на поле не создаст никаких тайн для соперников, не будет сюрпризом, напротив, они по-приятельски похлопают Андрея по плечу перед матчем, и - будут беспощадно прессовать на протяжении всего игрового времени. Им крови он немало испортил в итальянском чемпионате.

А удивить соперника - это был бы лишний козырь для Украины. Пока итальянцы разглядывали бы, откуда при отсутствии Шевченко ожидать удара, можно было бы устроить карусель у их ворот.

Дальше. Если сегодня в Гамбурге окажется, что травма Воронина – не предматчевый блеф, а горькая правда, и связки Шевченко - Воронин мы не увидим, то Шевченко окажется вообще один в поле воин, а он сейчас к такой роли, понятно, не готов.

Поэтому, по нашему мнению, Шевченко если и выпускать на поле, то во втором тайме, он впишеться в игру при любом счете. Обычно, лучше, если бы он на то время был в нашу пользу.

А в стартовом составе наступило время Милевскому сказать свое слово. На взгляд из трибуны (тренеру виднее, конечно) этот игрок полностью мобилизтрован для суровых испытаний, он, что называется, в теме, включается в игру мгновенно. Милевский и сам в интервью говорит, что готов на все сто, лишь доверьте мне.

Его манера брать игру на себя, умение держать мяч чрезвычайно неприятны для защитников. Милевский умеет провоцировать защитников на нарушение, поэтому штрафные вблизи ворот итальянцев нам были бы обеспечены

Да, это может быть его чемпионат.

Но возьмет ли на себя Блохин такую ответственность не выставить на решающий матч лидера, капитана? Видели же все, как „погорел” тренер голландцев Марк ван Бастен, который не поставил Нистелроя против португальцев у 1/8 финала.

Может, сам Шевченко примет ответственное решение?

Впрочем, кажется наилучше было бы увидеть их на поле вместе, но - насколько сыгранным будет этот тандем, насколько в тренерскую концепцию Блохина на эту игру вписываются два форварда?

Ответа ожидать недолго.

Олег Олийнык