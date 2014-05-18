Сергей Ребров - новый тренер "Динамо"

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам президент клуба на послематчевой пресс-конференции после игры последнего тура Премьер-лиги сезона 2013/14 «Динамо» - «Заря».

Контракт с Ребровым будет подписан в понедельник, 19 мая. Соглашение расчитано на 3 года.

В частности, Суркис отметил: «Став главным тренером команды в тяжелый момент Ребров не растерялся, а наоборот нашел к ребятам нужный подход. Он сумел вывести их из психологической ямы и достойно завершить самый неудачный сезон в современной украинской истории «Динамо». Плюс, разумеется, победа в Кубке, где в финале мы одолели «Шахтер».

Как сообщал УНИАН, Сергей Ребров был назначен и.о. главного тренера «Динамо» месяц назад. Когда после поражения «Динамо» от «Шахтера» в матче Премьер-лиги был уволен предыдущий тренер команды Олег Блохин.

Нынешний сезон команда завершила на 4-м месте в итоговой таблице Премьер-лиги, но сумела выиграть Кубок Украины, обыграв в финале донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.