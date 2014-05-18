«Днепр» завоевал второе место в Премьер-лиге и путевку в Лигу чемпионов

Как сообщает корреспондент УНИАН, днепропетровцы владели преимуществом на проятжении всего матча.

Уже на 3-й минуте счет в игре открыл бразилец Джулиано. Он же спустя полчаса сделал дубль. Правда, на 43-й минуте игрок «Металлурга» Даррен О`Ди сократил разрыв в счете, но уже после перерыва, на 55-й минуте Матеус вновь увеличил перевес «Днепра» до двух голов. Этот перевес «Днепр» без труда сохранил до конца игры.

Шедший следом за днепропетровцами в турнирной таблице харьковский «Металлист» выиграл со счетом 1:0 у полтавской «Ворсклы».

В двух других матчах киевское «Динамо» обыграло луганскую «Зарю» со счетом 3:1, а одесский «Черноморец» сыграл вничью со львовскими «Карпатами» - 0:0.

Как сообщал УНИАН, ранее в заключительном 30-м туре Премьер-лиги мариупольский «Ильичевец» выиграл в гостях у симферопольской «Таврии» со счетом 3:0, а донецкий «Шахтер» обыграл луцкую «Волынь» - 2:0.

Таким образом, пятерка лучших команд Украины выглядит следующим образом: «Шахтер» - 65 очков, «Днепр» - 59, «Металлист» - 57, «Динамо» - 53 и «Черноморец» - 46.

Последнее место заняла симферопольская «Таврия» - 10 очков, которая должна опуститься из Премьер-лиги в Первую лигу. Впрочем, руководство крымских клубов «Таврии» и «Севастополя» (10-е место в итоговой таблице Премьер-лиги) неоднократно заявляло о выходе из украинских соревнований по окончании сезона 2013/14 и переходе под юрисдикцию Российского футбольного союза.