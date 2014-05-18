«Шахтер» выиграл последний матч сезона Премьер-лиги у «Волыни»

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Черкассах проходила из-за запрета Федерацией футбола Украины проводить матчи в Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской областях в целях безопасности.

Матч прошел с преимуществом горняков, которые досрочно обеспечили себе титул чемпиона страны. Тем не менее, игру заключительного тура дончане провели мощно и напористо, с многочисленными атакующими комбинациями.

Дублем в этом матче отметился бразильский игрок команды Луис Адриано. На 30-й минуте он открыл счет, а на 63-й удвоил преимущество своей команды, забив последний гол команды в сезоне 2013/14.

В итоге, у горняков 65 очков в 28 матчах сезона, при разнице забитых и пропущенных мячей «+39».

Ранее в заключительном туре Премьер-лиги мариупольский «Ильичевец» одолел в гостях симферопольскую «Таврию» со счетом 3:0. Таким образом, у «Таврии» осталось 10 набранных очков и команда заняла 15-е место в итоговой турнирной таблице соревнований, после чего должна покинуть Премьер-лигу и перейти в Первый дизион. Впрочем, руководство крымских клубов «Таврии» и «Севастополя» неоднократно заявляло о выходе из украинских соревнований по окончании сезона 2013/14 и переходе под юрисдикцию Российского футбольного союза.