Боксеры Постол и Гвоздик выиграли бои в Америке

Об этом сообщает официальный сайт WBC.

Постол победил турка Сельчука Айдина в отборочном бою за право претендовать на пояс WBC в первом полусреднем весе. Таким образом, первый номер рейтинга одолел второго. Украинец в первом раунде пропустил опасный удар от соперника, но затем полностью контролировал ситуацию и довел бой до логичной победы. После серии ударов в 11-м раунде Айдин оказался в глубоком нокауте и не мог подняться с настила ринга несколько минут.

В свою очередь, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Александр Гвоздик одержал победу над панчером из Ганы 35-летним Майклом Гбенгой. Бой продлился все 6 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Для Гвоздика это был второй бой на профессиональном ринге, а дебютировал Александр 12 апреля в андеркарте боя, где Пакьяо-Брэдли уже в первом раунде отправил в нокаут Майка Монтою.