Изменения в руководстве ФИБА Европа положительно повлияют на развитие украинского баскетбола - директор Евробаскета

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Местного организационного комитета «Евробаскет 2015».

В частности, Лубкивский отметил, что в пользу этого свидетельствует, прежде всего, избрание президентом ФИБА Европа руководителя турецкого баскетбола Тургая Демиреля: «Украинская и турецкая баскетбольные федерации успешно взаимодействуют, а между президентом Федерации баскетбола Украины Александром Волковым и Тургаем Демирелем существуют очень давние и тесные взаимоотношения».

Вторым благоприятным фактором является избрание Александра Волкова в состав нового Совета ФИБА Европа, что дает ему возможность не только принимать непосредственное участие в формировании идеологии европейского баскетбола, но и обеспечивать внимание ФИБА Европа к развитию украинского баскетбола.

Лубкивский также отметил, что анализ персонального состава нового Совета ФИБА Европа показывает, что в него вошли известные баскетбольные специалисты, среди которых много проверенных друзей украинского баскетбола.

И четвертый фактор - это собственно проект Евробаскет-2015, который, несомненно, является сегодня в центре внимания европейского и мирового баскетбольного сообщества.

«Совокупность этих четырех факторов дает все основания надеяться на поддержку со стороны нового руководства европейского баскетбола его украинской ветви, что, в свою очередь, повлечет ее динамичное развитие в течение следующей каденции нового президента и Совета ФИБА Европа. При таких обстоятельствах очень важно, чтобы в течение следующих недель украинская власть определилась относительно проекта Евробаскет 2015, выработав совместно с инвесторами, Федерацией баскетбола Украины и Местным организационным комитетом модель реализации проекта. Убежден, что этому способствовало бы и встреча в ближайшее время в Киеве руководства украинского правительства с новым руководством ФИБА Европа. Дальнейшее промедление с принятием решений может, к сожалению, привести к нивелированию положительной почвы для развития украинского баскетбола», - подчеркнул директор турнира.

Как сообщал УНИАН, избрание нового президента и Совета ФИБА Европа состоялось 17 мая в Мюнхене, на заседание Генеральной ассамблеи руководящего органа европейского баскетбола. Президентом организации стал Тургай Демирель, а Александр Волков вошел в Совет ФИБА Европа.

Ранее, 15 мая, ФИБА Европа пришла к выводу относительно отсрочки решения о том, оставить ли Украину страной-организатором Евробаскета-2015. Это решение будет приниматься уже новым составом руководства ФИБА Европа в первой половине июня.