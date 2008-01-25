Объявлен список игроков молодежной сборной Украины по футболу

Объявлен список игроков молодежной сборной Украины на февральский сбор.

Команда примет участие в турнире в Португалии, где кроме хозяев сыграют также Швеция и Шотландия. Команду повезет и.о. главного тренера, глава Комитета национальных сборных Владимир Мунтян.

Так как шансов попасть на Евро-2009 для молодежных команд у сборной Украины нет, то будет создаваться новая команда. На сбор приглашено много новичков.

Из приведенного списка ранее в молодежке играли Курилов, Пашаев, Степаненко, Лепа и Лысенко.

Вратари: Денис Бойко (Динамо), Антон Каниболоцкий (Днепр);

защитники: Евгений Барышников, Максим Пашаев (оба - Днепр), Егор Бедный, Дмитрий Момотенко (оба - Черноморец), Алексей Заря, Владимир Чеснаков (оба - Ворскла), Алексей Курилов, Евгений Селин (оба - Металлист);

полузащитники: Владимир Бидловский, Олег Голодюк (оба - Карпаты), Сергей Вовкодав (Ворскла), Егор Лугачев (Спартак М, Россия), Дмитрий Лепа, Максим Зайнчковский (оба - Днепр), Артем Семененко, Тарас Степаненко (оба - Металлург З);

нападающие: Владимир Лысенко, Александр Степанишин, Юрий Шевель (все - Динамо), Антон Макаренко (Аугсбург, Германия).

Можно предположить, что это смотрины ближайшего резерва. Тренерский штаб практически отказался от приглашения игроков Динамо и Шахтера, где выступает вероятный костяк будущей команды.

5 февраля будут сыграны полуфиналы Украина - Швеция и Португалия - Шотландия. Уже на следующие день будут сыграны матчи за первое и третье места.

football.ua