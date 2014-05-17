Чемпионами Украины в беге на 10000 метров стали Ольга Скрипак и Дмитрий Лашин

Как сообщает корреспондент УНИАН, в женском забеге была достаточно упорная борьба, в то время, как в мужском Лашин намного превзошел ближайших соперников.

Скрипак почти всю дистанцию преодолевала рядом с Татьяной Головченко, но сумела оторваться и финишировать первой (33.09,56 мин). Результат Головченко - 33.14,18 мин. Тройку призеров замкнула Анна Носенко (33.47,69 мин).

В соревнованиях мужчин Лашин показал результат 28.59,20 мин. Роман Романенко финишировал вторым (29.19,01 мин) и Иван Стребков - третьим (29.28,08 мин).

По итогам чемпионата Украины будет сформирован состав команды для участия в Кубке Европы в беге на 10000 метров, который 7 июня будет принимать Скопье (Македония).