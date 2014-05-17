Александр Волков избран в Совет ФИБА-Европа
17:40, 17 мая 2014Спорт
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Президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков избран в состав Совета ФИБА-Европа.
Александр Волков
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФБУ
Волков, который является олимпийским чемпионом Сеула-1988 в составе сборной СССР, получил 46 голосов из 50 возможных.
Голосование за нового президента и новый состав Совета ФИБА Европа состоялось в штаб-квартире организации в Мюнхене (Германия).
Новым президентом ФИБА Европа избран Тургай Демирель.
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