Александр Волков избран в Совет ФИБА-Европа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФБУ

Волков, который является олимпийским чемпионом Сеула-1988 в составе сборной СССР, получил 46 голосов из 50 возможных.

Голосование за нового президента и новый состав Совета ФИБА Европа состоялось в штаб-квартире организации в Мюнхене (Германия).

Новым президентом ФИБА Европа избран Тургай Демирель.