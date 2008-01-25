В Киеве может быть два современных стадиона – старый и новый

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» глава Национального агентства по подготовке и проведению финальной части Евро-2012 Евгений Червоненко рассказал о ситуации вокруг НСК «Олимпийский». «По правилам УЕФА, нужно сдать стадионы до 2010 года, но в практике других стран были случаи, когда сдавали и позже – за полгода до соревнования. У нас есть 4,5 года. При желании построить новый стадион можно. Проблема – логистика вокруг НСК «Олимпийский» и она не только в торговом центре на Красноармейской. Из своих окон я увидел, что строят еще один бизнес-центр за ним – уже на территории стадиона. Мне говорили, что собственники торгового центра готовы сделать нулевой этаж и проход на 20 тысяч зрителей». Впрочем, по словам Червоненко, это «больше тема президента Федерации футбола», и он готов поддержать решение Федерации.

«Будем реконструировать НСК, чтобы не было паники, но не будем забывать, что можно строить и в другом месте, – сказал Червоненко журналу «Профиль». – Все равно стране нужен современный олимпийский стадион на 100 тыс. зрителей. Ведь Киев – это столица. Даже в Харькове уже в следующем году будет стадион на 42 тыс. зрителей – самый современный. Я ничего не лоббирую, просто говорю, что мы все успеем, и нерешаемых задач нет.

Полностью интервью с Евгением Червоненко читайте в завтрашнем номере журнала "Профиль"