"Барселона" договорилась с Месси о продлении контракта
14:42, 16 мая 2014Спорт
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Один из сильнейших футбольных клубов мира - испанская "Барселона" - договорился с аргентинским нападающим Лионелем Месси о продлении контракта.
Месси / fcbarcelona.com
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Детали соглашения не раскрываются, а новый контракт будет подписан в течении нескольких дней.
В свою очередь, испанские СМИ сообщают, что по новому договору лучший бомбардир каталонцев будет получать 20 миллионов евро в год без учета премиальных.
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