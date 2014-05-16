"Барселона" договорилась с Месси о продлении контракта

14:42, 16 мая 2014
Спорт
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Один из сильнейших футбольных клубов мира - испанская "Барселона" - договорился с аргентинским нападающим Лионелем Месси о продлении контракта.

Месси / fcbarcelona.com

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали соглашения не раскрываются, а новый контракт будет подписан в течении нескольких дней.

В свою очередь, испанские СМИ сообщают, что по новому договору лучший бомбардир каталонцев будет получать 20 миллионов евро в год без учета премиальных.

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