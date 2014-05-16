"Барселона" договорилась с Месси о продлении контракта

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали соглашения не раскрываются, а новый контракт будет подписан в течении нескольких дней.

В свою очередь, испанские СМИ сообщают, что по новому договору лучший бомбардир каталонцев будет получать 20 миллионов евро в год без учета премиальных.