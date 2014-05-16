"Металлист" просит МВД провести матч последнего тура Премьер-лиги в присутствии зрителей

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Металлист".

В часности, в сообщении говорится: "15 мая 2014 ФК "Металлист" письменно обратился в Главное управление МВД Украины в Киеве, а также к замминистру МВД Украины С.Яровому с просьбой предоставить гарантии безопасности и разрешить проведение матча 30 тура, в котором "Металлист" в Киеве сыграет с "Ворсклой", со зрителями. По состоянию на 10:00 16 мая ответ получен не был. ФК "Металлист" повторно сделал официальный запрос в МВД. В случае, если до 18:00 ответ получен не будет, данный матч будет проведен без зрителей".

Как сообщал УНИАН, в рамках 30-го тура три матча пройдут на нейтральных полях, в том числе игра "Металлиста" с полтавской "Ворсклой" (в Киеве, на стадионе "Динамо"). Это связано с тем, что Исполком Федерации футбола Украины постановил запретить проведение игр Премьер-лиге в Донецкой, Лучанской, Одесской и Харьковской областях по соображениям безопасности. Такж Исполком ФФУ разрешил проведение матчей 30-го тура Премьер-лиги в присутствии зрителей, но с оговоркой, что в каждом отдельном случае присутствие болельщиков на трибунах должно быть согласовано с МВД.