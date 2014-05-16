Три легионера симферопольской "Таврии" покинули клуб перед последним туром Премьер-лиги

Об этом сообщает сайт болельщиков команды.

Игроки решилим покинуть «Таврию» из-за нестабильной ситуации в Украине и симферопольском клубе.

В частности, Кахриман отмечает: "Я покидаю клуб в ущерб его интересов, но обстоятельства действительно серьезные. Я должен думать о своем будущем, думаю, что пришло время сменить и страну, и лигу. Изучаю предложения, в ближайшие недели определюсь cо следующей командой".

Кахриман, провел в составе "Таврии" 77 матчей в чемпионате и 2 - в Кубке, Любичич - 71 матч (забил 4 гола), Грнчаров - 8 матчей.

Как сообщал УНИАН, 16 мая "Таврия" проведет зключительный матч в рамках Премьер-лиги сезона 2013/14 на своем поле в Симферополе против "Ильичевца" (Мариуполь). В случае победы в этой игре команда обойдет в турнирной таблице запорожский "Металлург" и займет 14-е место в итоговой турнирной таблице, которое гарантирует ей прописку в элитном дивизионе украинского футбола на следующий сезон. Правда, руководство обоих крымских клубов - "Таврии" и "Севастополя" (идет в турнирной таблице Премьер-лиги на 9-м месте), в последнее время неоднократно заявляло о том, что в летнее межсезонье покинет чемпионат Украины и перейдет в национальный турнир под эгидой Российского футбольного союза.