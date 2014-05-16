Три матча заключительного тура Премьер-лиги состоятся на нейтральных полях

Как сообщает корреспондент УНИАН, в других городах свои матчи проведут донецкий "Шахтер", одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист".

Перенос игр связан с наложенным запретом ФФУ на проведение игр Премьер-лиги на территории Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской областей.

Все три игру состоятся 18 мая. "Шахтер" свой матч против луцкой "Волыни" проведет в Черкассах. Начало матча в 14.00. "Металлист" проведет игру против полтавкой "Ворсклы" в Киеве на стадионе "Динамо". Начала матча в 17.00. В это же время на другом столичном стадионе "Оболонь" состоится матч "Черноморец" - "Карпаты" (Львов).

Любопытно, что в это же время на киевском НСК "Олимпийский" пройдет плановый матч "Динамо" - "Заря" (Луганск). Таким образом, в один день и одно время в Киеве состоятся три матча Премьер-лиги.

Также в воскресенье в Днепропетровске в 17.00 состоится игра "Днепр" - "Металлург" (Донецк).

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что руководство ужгородской "Говерлы" приняло решение отказаться от поездки в Севастополь на матч 30-го тура Премьер-лиги "Севастополь" - "Говерла". Решением Дирекции УПЛ матч отменен. Еще один матч запланированный на заключительный тур чемпионата в Крыму - "Таврия" (Симферополь) против "Ильичевца" (Мариуполь), пройдет, как и было запланировано ранее, сегодня 16 мая в Симферополе.

Таким образом, в рамках заключительного 30-го тура состоятся 6 из 7 запланированных игр. Одна сегодня в Симферополе и пять - в воскресенье.