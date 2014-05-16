Матч испортили сплошные симуляции - Луческу

"Было два разных тайма, - говорит Луческу после матча. - Первый тайм "Динамо" выиграло по игре и вследствие этого забило два мяча. Во второй половине мы играли лучше.

Однако матч испортили сплошные симуляции. Я думал, что судья даст возможность игрокам играть. Вместо этого они лежали на поле по 2-3 минуты. Только один из футболистов был травмирован по настоящему. Остальные симулировали", - отметил тренер горняков, которого цитирует Gazeta.ua.

"Поздравляю "Динамо". Они этого успеха ждали пять лет. Особенно поздравляю молодого тренера Сергея Реброва с первым большим успехом", - сказал Луческу.

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Тренер "Шахтера" также отметил, что на стадионе в Полтаве атмосфера была не кубковая.

"Лучше бы провели жеребьевку и провели матч на "Донбасс Арене" или "Олимпийском". А так трибуны были пусты. Полтавчане не поняли праздник футбола", - подчеркнул Луческу.

Добавим, что у капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны подозрение на перелом ребер. Участие игрока на чемпионате мира-2014 на данный момент под вопросом.