В первом тайме "Динамо" сыграло блестяще - Ребров

"Поздравляю всех! Это очень большая победа для нашей команды, - говорит Сергей Станиславович после игры. - Она нужна для того, чтобы ребята получили уверенность. Вообще я приятно удивлен нашим первым таймом. Играли блестяще. Во втором тайме "Шахтер" доминировал первые 10-15 минут. Остальное время я не увидел преимущества донецкой команды.

После игры Мирча Луческу поздравил меня. Мне было приятно с ним общаться. Он многое выиграл.

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Денис Гармаш? Его подвели нервы. У футболиста произошел взрыв эмоций. Однако я могу сказать, что переживал он не меньше, а может и больше, чем все мы.

Домагой Вида? Он очень опасен при стандартах. Поэтому его подключения привело ко второму мячу в ворота "Шахтера".

Почему не играет Роман Безус? Все зависит от самого футболиста. Если он будет работать над собой, то шансы у него есть. Это очень талантливый игрок. У него очень высокий уровень", - отметил Ребров, которого цитирует Gazeta.ua.

Победа в финале Кубка Украины может лишить Сергея Реброва приставки и.о. Пока молодой наставник не общался на эту тему с президентом "Динамо".

"У меня еще не было разговора с Игорем Суркисом. Пока ничего не могу ответить на этот вопрос".

Добавим, что в последний раз Кубок Украины покорялся киевлянам в 2007 году.