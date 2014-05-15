Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины по футболу

Киевское "Динамо" выиграло финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2013/14, в котором команда обыграла донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.

В игре, проходившей на нейтральном поле в Полтаве, все решилось в последние 5 минут первого тайма.

После осторожного начала игры со стороны обеих команд киевляне сумели взвинтить темп к середине первого тайма, а в концовке сумели забить два гола в течении 5 минут. На 40-й минуте "отличился" игрок "Шахтера" Александр Кучер, который головой переправил мяч в собственные ворота после удара Домагоя Виды. А спустя 4 минуты навес со штафного точным ударом головой завершил уже сам Вида, удвоивший преимущество киевлян.

Во втором тайме игроки "Шахтера" попытались прехватить инициативу, но все чего они добились, так это гола на 57-й минуте после отличного сольного прохода Диего Косты - 2:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за основными событиями игры.

Таким образом, "Динамо" в 10-й раз выиграло Кубок Украины. На счету дончан осталось 9 титулов.