Решение о проведении в Украине Евробаскета-2015 будет принято в середине июня

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В частности, в сообщении говорится: "15 мая в Мюнхене состоялось заседание Совета ФИБА Европа. Во время своего доклада президенту Федерации баскетбола Украины Александру Волкову удалось убедить членов Совета ФИБА Европа не принимать сегодня решение относительно Евробаскета-2015. 17 мая состоятся выборы нового президента и нового состава Совета ФИБА Европа. Поэтому решение относительно судьбы Евробаскета 2015 будет принято на заседании Совета ФИБА Европа в первой половине июня ее новым составом".

Как сообщал УНИАН, Украина получила право на проведение Евробаскета в декабре 2011 года. В последние месяцы функционеры ФИБА-Европа неоднократно обращали свое внимание как на ситуацию в стране в целом, так и на ситуацию с подготовкой к Евробаскету в частности. Так, в марте у Украины отобрали право проведения юношеского Евробаскета-2014, который должен состояться летом в Донецке.