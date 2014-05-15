"Динамо" - "Шахтер" - 2:1: онлайн трансляция

Сегодня в Полтаве проходит решающий матч Кубка Украины по футболу, в коктором сошлись самые титулованные команды страны - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Матч проходит в присутствии зрителей.

Изначально матч должен был проходить в Харькове на ОСК "Металлист", но из-за событий на востоке Украины игру было решено перенести по соображениям безопасности. 13 мая Исполком Федерации футбола Украины принял решение о проведении матча в Полтаве, но без зрителей. Это также мотивировалось соображениями безопасности. На это решение в резко отрицательной форме отреагировали президенты обоих клубов команд-участниц матча. Ринат Ахметов и Игорь Суркис заявили, что проведение матча без зрителей лишает его смысла. Ведь игра такого уровня - финал национального Кубка - однозначно должна проходить в присутствии болельщиков. А уже накануне, 14 мая, марш протеста по улицам Киева устроили "ультрас" "Динамо", требовавшие от руководства ФФУ пересмотреть решение и провести игру со зрителями. В итоге, на экстренном заседании ФФУ в среду было принято решение о проведении матча со зрителями. Билеты на игру были оперативно отпечатаны и сегодня днем поступят в свободную продажу.

Касательно самого матча, то противостояние "Динамо" - "Шахтер" станет последним значимым событием для обеих команд в нынешнем сезоне. За тур до окончания национального чемпионата Премьер-лиги "Шахтер" обеспечил себе 1 место и титул чемпиона страны, а "Динамо" также гарантировало себе 4-е место в итоговой турнирной таблице.

В принципиальнейшей дуэли двух самых титулованных клубов Украины на этот раз преимущество у "Шахтера", который со значительным отрывом от "Динамо" выиграл в этом сезоне национальный чемпионат, а в личных противостояниях с "Динамо" также показывал куда более содержательную и интересную игру. Между тем, если в национальном чемпионате по количеству титулов у "Динамо" значительный перевес, то в Кубках - полное равенство. Команды по 9 раз выигрывали этот турнир. Более того, между собой они провели 6 финалов, где побеждали по 3 раза. Таким образом, сегодня в национальном Кубке между командами будет нарушен паритет.

Аналитики букмекерских контор ставят на "Шахтер". На победу донецкой команды ставки принимаются с коэффициентом 1,952 к 1, ничью - 3,85, победу "Динамо" - 4,10.

Изначально матч должен был проходить в Харькове на ОСК "Металлист", но из-за событий на востоке Украины игру было решено перенести по соображениям безопасности. 13 мая Исполком Федерации футбола Украины принял решение о проведении матча в Полтаве, но без зрителей. Это также мотивировалось соображениями безопасности. На это решение в резко отрицательной форме отреагировали президенты обоих клубов команд-участниц матча. Ринат Ахметов и Игорь Суркис заявили, что проведение матча без зрителей лишает его смысла. Ведь игра такого уровня - финал национального Кубка - однозначно должна проходить в присутствии болельщиков. А уже накануне, 14 мая, марш протеста по улицам Киева устроили "ультрас" "Динамо", требовавшие от руководства ФФУ пересмотреть решение и провести игру со зрителями. В итоге, на экстренном заседании ФФУ в среду было принято решение о проведении матча со зрителями. Билеты на игру были оперативно отпечатаны и сегодня днем поступят в свободную продажу.

Касательно самого матча, то противостояние "Динамо" - "Шахтер" станет последним значимым событием для обеих команд в нынешнем сезоне. За тур до окончания национального чемпионата Премьер-лиги "Шахтер" обеспечил себе 1 место и титул чемпиона страны, а "Динамо" также гарантировало себе 4-е место в итоговой турнирной таблице.

В принципиальнейшей дуэли двух самых титулованных клубов Украины на этот раз преимущество у "Шахтера", который со значительным отрывом от "Динамо" выиграл в этом сезоне национальный чемпионат, а в личных противостояниях с "Динамо" также показывал куда более содержательную и интересную игру. Между тем, если в национальном чемпионате по количеству титулов у "Динамо" значительный перевес, то в Кубках - полное равенство. Команды по 9 раз выигрывали этот турнир. Более того, между собой они провели 6 финалов, где побеждали по 3 раза. Таким образом, сегодня в национальном Кубке между командами будет нарушен паритет.

Аналитики букмекерских контор ставят на "Шахтер". На победу донецкой команды ставки принимаются с коэффициентом 1,952 к 1, ничью - 3,85, победу "Динамо" - 4,10.

Добрый вечер! Начинаем нашу онлайн-трансляцию.

Стали известны стартовые составы команд:

Состав "Динамо": 1. Шовковский (к), 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 27. Макаренко, 4. Велозу, 19. Гармаш, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 85. Мбокани.

Запасные: 23. Рыбка, 3. Селин, 5. Вукоевич, 16. Сидорчук, 45. Калитвинцев, 9. Безус, 11. Идейе.

Состав "Шахтера": 30. Пятов, 33. Срна (к), 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук, 6. Степаненко, 8. Фред, 20. Дуглас Коста, 29. Алекс Тейшейра, 10. Бернард, 9. Луис Адриано.

Запасные: 32. Каниболоцкий, 38. Кривцов, 31. Исмаили, 3. Хюбшман, 17. Фернандо, 89. Дентиньо, 11. Эдуардо.

Матч начался!

1. На первой минуте обе команды обменялись нарушениями правил в совершенно безобидных ситуациях. Нервное начало.

3. Динамовцы проводили потенциально опасную атаку, но Гармаш не сумел отдать точный пас.

5. Очень осторожно начинают команды матч. Прошло уже 5 минут, а моментов пока нет и близко. Даже не припомню, когда так начинали горняки и киевляне очный матч.

6. И тут же атака горняков. Но Тейшейра "уронил" соперника.

7. Трибуны предсказуемо не заполнены. За три часа до матча реализовать все билеты невозможно было в принципе.

8. Гармаш сделал опаснейший прострел на Ярмоленко, но тот не успел к мячу.

10. Киевляне владеют мячом, но пока безинициативно. Очень осторожно начинают матч команды.

12. Срна нарушает правила на Драговиче сбивая ритм зарождавшейся атаки киевлян.

13. И тут же Шовковский едва не ошибся на выходе. Просит защитников быть внимательнее. Очень убедительно просит.

15. Ярмоленко несколько раз пытался обострить ситуацию навесами в штрафную горняков, но защитники внимательны - каждый раз мяч выносился подальше от ворот.

16. Драгович получил травму в борьбе на своей половине поля. Адриано сыграл грубо, но судья посчитал, что была силовая борьба. Обошлось без предупреждения.

18. Срна получил травму бедра в борьбе с Лэнсом. Несерьезную травму. Сразу вернулся в игру.

20. Макаренко прошел по флангу и навешивал в штрафную, но партнеров там не было. "Динамо" пытается перехватить инициативу.

23. Никак игра не может расскачаться. Опять мяч в центре поля и практически без событий.

25. Тейшейра отдавал хороший пас на партнера - Шовковский забрал мяч.

26. И тут же Ленс имел отличный шанс, но пробил несильно, в руки вратарю.

27. Перекличка между болельщиками. Фаны "Динамо" кричат "Донецк", горняки в ответ - "Киев".

28. Беланда опано пробивал с дальней дистанции из-за штрафной, но мяч заблокировал кто-то из защитников - угловой.

29. Опасный розыгырш углового у киевлян. Мбокани бил головой - Пятов забрал мяч.

30. У УКРАИНЫ НЕ ЗАБРАЛИ ЕВРОБАСКЕТ. РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ПЕРЕНЕСЛИ НА СЕРЕДИНУ ИЮНЯ!

31. Детальная новость об этом на сайте УНИАН появится в перерыве.

32. Ленс опасно прорывался в штрафную, но Ракицкий его сбил. Предупреждение горняку и опасный штрафной для киевлян.

33. Велозу пробил рядом со штангой.

34. Шовковский ошибся и едва не привез гол в свои ворота. Мяч от Адриано ушел за лицевую линию.

35. Мбокани имел отличный момент, но ударил чуть мимо ворот. Мяч прошел рядо со штангой.

36. И опаснейший ответ горняков. Вида выбивает мяч на угловой.

37. Отличный проход Макаренко. На дриблинге обыграл трех соперников. Но пас в штрафную не получился, защитники выбили мяч за боковую.

38. Тейшейра нарушает правила на Велозу. Еще один опасный штрафной для киевлян.

39. Беланда ударил в "стенку" из игроков "Шахтера".

40. ГОЛ! 1:0

41. Ошибку допустил Пятов на выходе после подачи углового и после удара динамовца Виды Кучер пытаясь выбить мяч переправил его в собственные ворота.

43. Ответ "Шахтера" видимо последует после перерыва. Слишком вяло команда провела первый тайм.

44. ГОЛ! 2:0

44. Подачу со штрафного отличным ударом головой завершил Вида.

45. Срна очень грубо нарушил правила на Гармаше. Судья ограничился желтой карточкой. Взорвалась игра за какие-то минуты.

45+1. И тут же травма в игровой ситуации у Мбокани. "Шахтер" объявляет войну?...

ПЕРЕРЫВ

Что же, первый тайм получился неоднозначным. Крайне осторожное начало и лишь в последние 5 минут игра взорвалась. Причем, далеко не так, как ожидали букмекеры. Два гола в течении столь короткого промежутка времени забили киевляне. Ну и занервничали горняки. Даже капитан команды не сдержался в игровом эпизоде, получив заслуженную желтую карточку. В итоге, у киевлян заметный перевес.

Что придумают горняки? Ответ, видимо знает Луческу. И Мистер дожен донести его в перерыве до своей команды. Тогда у нас получится интересный второй тайм.

Второй тайм начался

46. И тут же "Шахтер" пошел в атаку. Но, Степаненко поспешил с передачей.

47. Ответная атака "Динамо" - и вновь ошибся Пятов. К счастью для горняков, киевляне не сумели этим воспользоваться.

49. Бернард прошел по флангу и отдавал мяч в центр штрафной, но защитники "Динамо" сумели перехватить мяч.

50. И тут же Беланда в ответной атаке бил с ударной позиции - мимо.

52. Еще одна атака "Динамо". Мбокани пробил сильно, но прямо во вратаря. Кажется, "Динамо" сегодня в ударе.

53. Супер-сэйв Шовковского после удара Кучера. "Динамо" не только в ударе, но и в обороне.

55. И еще одна атака горняков, но мяч уходит за лицевую линию от Тейшейры.

56. Пауза в игре. Вида опасно играл в ноги соперника, но сам травмировался.

57. ГОЛ! 2:1

57. Коста совершил отличный рывок по флангу и пробил мимо Шовковского точно в дальний угол ворот.

59. Опять атакует "Шахтер", но в этот раз Шовковский был надежен. Тем не менее, видно что у команды открылось второе дыхание.

61. Опасный штрафной для горняков почти по центру ворот.

62. Коста пробил в "стенку" из игроков "Динамо".

64. Опять немного успокоилась игра. Киевляне владеют мячом и явно сбивают темп.

65. Навешивал с фланга со штрафного Велозу, но Пятов был внимателен и забрал мяч.

67. Возня Адриано и Ярмоленко в штрафной "Динамо" завершилась травмой динамовца. Бразилец явно наступил ему на ногу. Но судья оставил без внимания этот момент.

68. Штрафной ничего не принес "Динамо". Кроме травмы Драговича. которого грубо ударил локтем Адриано.

70. Соперники таки спровоцировали Ярмоленко. На желтую карточку. При том, что правила нарушали соперники на нем.

71. Киевляне перехватили инициативу. Между тем, уже меньше 20 минут до конца основного времени матча. Горнякам стоит подумывать о решающем штурме ворот соперника, если они хотят выиграть Кубок.

73. Гармаш бил со штрафного, но попал в "стенку".

74. Опаснейший момент у "Динамо". Велозу подал со штрафного на Мбокани, который стоял один напротив путсых ворот, но не сумел обработать мяч и ударить по воротам.

75. И тут же ответ от Эдуардо, прошедшего по флангу и простреливавшего мяч в штрафную - угловой.

77. Срна дежится за ребра и просит замену. Очень большая потеря для "Шахтера".

78. И тут же травму получил Вида - в столкновении с Костой.

79. Срну заменил Кривцов.

80. Еще одно столкновение на фланге - Ярмоленко схватился за лицо.

81. еще одна опасная атака, которую ударом завершал Шевчук. Защитники блокировали удар - угловой.

82. Неудачно разыграли горняки угловой. А времени все меньше...

83. Ракицкий сцепился с арбитром из-за нарушения на Мбокани. Между тем, у него уже есть желтая карточка.

85. Замена в "Динамо": Сидорчук вместо Беланды.

86. "Динамо" вновь опасно атакует, но защитники выбивают мяч на угловой.

87. Киевляне очень умело тянут время, в смысле, контролируют мяч на половине поля соперника. Неужели последнего штурма не будет...

88. А тут еще и удар Мбокани головой после подачи углового очень опасный - выше ворот.

89. Замена в "Динамо" - Калитвинцев вместо Гармаша.

90. Судья добавил 4 минуты.

90+1. Опаснейшая атака "Шахтера", но Эдуардо головой бьет прямо в руки Шовковскому.

90+2. Вукоевич получил предупреждение за грубую игру - в ноги сопернику.

90+3. Небольшая заварушка в штрафной "Динамо" - Шовковского сбили с ног.

90+4. Грубейший фол Кучера спровоцировал массовую потасовку игроков двух команд. Игра окончена?..

90+6. Масса желтых карточек от судьи, плюс удаление Ракицкого. А тут к потасовке подключаются и запасные игроки.

90+7. Второе удаление - Ярмоленко. Вроде успокоились страсти.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

"Динамо" - обладатель Кубка Украины!!!!

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.