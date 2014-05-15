Легкоатлет Проценко выиграл соревнования во Франции по прыжкам в высоту
15:17, 15 мая 2014Спорт
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Украинец Андрей Проценко выиграл легкоатлетические соревнования, которые прошли во французском городе Монжерон.
Андрей Проценко / uaf.org.ua
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В секторе для прыжков в высоту украинец со второй попытки преодолел планку на отметке 2,26 м.
Россиянин Лев Миссиров и румын Михай Донисан преодолели планку на высоте 2,24 м и заняли вторую и третью строчки соответственно. Миссиров сделал это с первого раза, а Донисану понадобились две попытки.
9 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе (Катар) Проценко занял пятое место.
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