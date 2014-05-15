Легкоатлет Проценко выиграл соревнования во Франции по прыжкам в высоту

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В секторе для прыжков в высоту украинец со второй попытки преодолел планку на отметке 2,26 м.

Россиянин Лев Миссиров и румын Михай Донисан преодолели планку на высоте 2,24 м и заняли вторую и третью строчки соответственно. Миссиров сделал это с первого раза, а Донисану понадобились две попытки.

9 мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе (Катар) Проценко занял пятое место.