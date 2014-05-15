Матч последнего тура Премьер-лиги "Севастополь" - "Говерла" не состоится

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Севастополь".

В частности, в сообщении отмечается: "В адрес дирекции ОПФКУ «Премьер-лига» и ФК «Севастополь» 15 мая пришли официальные письма за подписью генерального директора ООО «ФК «Говерла» Ивана Шица, в которых, в частности, говорится:

«Руководство ООО «ФК «Говерла» в 12 часов по киевскому времени 15 мая 2014 года приняло окончательное решение не выезжать на матч между ФК «Севастополь – ФК «Говерла», который должен был состояться 17.05.2014 года на полуострове Крым». Дирекция Премьер-лиги полученную информацию приняла к сведению, матч 30-го тура между «Севастополем» и «Говерлой» отменила, а все необходимые официальные документы отправила в КДК для принятия окончательного решения по вопросу о результате данного матча".

Кроме того, в сообщении указано, что "руководством ФК «Севастополь» прикладывается максимум усилий для того, чтобы болельщики нашего клуба смогли завершить сезон 2013/2014 вместе с командой, и ищет возможность провести 17 мая на арене СКС товарищеский матч. В случае, если в столь сжатые сроки не удастся найти команду-соперника, то на СКС пройдет последняя в этом сезоне открытая тренировка ФК «Севастополь».

Как сообщал УНИАН, 30-й тур украиснкой футбольной Премьер-лиги состоится 16-18 мая.