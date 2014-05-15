УНИАН проведет онлайн-трансляцию финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер"

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра пройдет в присутствии зрителей, которые на протяжении дня смогут купить билеты на игру в кассах полтавского стадиона им. Бутовского.

Изначально матч должен был проходить в Харькове на ОСК "Металлист", но из-за событий на востоке Украины игру было решено перенести по соображениям безопасности. 13 мая Исполком Федерации футбола Украины принял решение о проведении матча в Полтаве, но без зрителей. Это также мотивировалось соображениями безопасности. На это решение в резко отрицательной форме отреагировали президенты обоих клубов команд-участниц матча. Ринат Ахметов и Игорь Суркис заявили, что проведение матча без зрителей лишает его смысла. Ведь игра такого уровня - финал национального Кубка - однозначно должна проходить в присутствии болельщиков. А уже накануне, 14 мая, марш протеста по улицам Киева устроили "ультрас" "Динамо", требовавшие от руководства ФФУ пересмотреть решение и провести игру со зрителями. В итоге, на экстренном заседании ФФУ в среду было принято решение о проведении матча со зрителями. Билеты на игру были оперативно отпечатаны и сегодня днем поступят в свободную продажу.

Касательно самого матча, то противостояние "Динамо" - "Шахтер" станет последним значимым событием для обеих команд в нынешнем сезоне. За тур до окончания национального чемпионата Премьер-лиги "Шахтер" обеспечил себе 1 место и титул чемпиона страны, а "Динамо" также гарантировало себе 4-е место в итоговой турнирной таблице.

В принципиальнейшей дуэли двух самых титулованных клубов Украины на этот раз преимущество у "Шахтера", который со значительным отрывом от "Динамо" выиграл в этом сезоне национальный чемпионат, а в личных противостояниях с "Динамо" также показывал куда более содержательную и интересную игру. Между тем, если в национальном чемпионате по количеству титулов у "Динамо" значительный перевес, то в Кубках - полное равенство. Команды по 9 раз выигрывали этот турнир. Более того, между собой они провели 6 финалов, где побеждали по 3 раза. Таким образом, сегодня в национальном Кубке между командами будет нарушен паритет.

Аналитики букмекерских контор ставят на "Шахтер". На победу донецкой команды ставки принимаются с коэффициентом 1,952 к 1, ничью - 3,85, победу "Динамо" - 4,10.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры "Динамо" - "Шахтер". Начало матча в 20.00.