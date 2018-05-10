Украина должна провести Евробаскет-2015 в полном объеме - Лубкивский

Об этом в интервью УНИАН заявил Директор Местного организационного комитета «Евробаскет-2015» Маркиян Лубкивский.

Сегодня в Мюнхене состоится заседание Совета FIBA Europe, на котором может быть решен вопрос относительно проведения мужского Чемпионата Европы по баскетболу 2015 года в Украине. Чиновники европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций уже неоднократно выражали обеспокоенность ситуацией в Украине в целом и ходом подготовки к турниру, в частности. Тем не менее, сегодня у директора МОК Евробаскет-2015 Маркияна Лубкивского есть уверенность в том, что Украина может провести турнир на высоком уровне.

- Маркиян Романович, какой главный козырь Украины перед сегодняшним заседанием Совета FIBA Europe в Мюнхене?

- Сегодня у нас должны быть две составляющие – согласие украинского правительства на проведение столь крупного и значимого события в Украине и согласие от FIBA Europe. Должна быть модель, которая устраивает и государство, и наших европейских партнеров, которые будут вместе с нами организовывать и проводить этот турнир.

Я сегодня остался в Киеве работаю с правительством по вопросам сохранения турнира в Украине. В частности, необходимо напрямую связать офис Премьер-министра Украины с генеральным секретарем FIBA Europe Камилом Новаком. Украинское руководство, в лице Премьер-министра, должно дать четкие гарантии проведения турнира в Украине.

- Украинское руководство готово дать гарантии проведения чемпионата?

- Это вопрос к Премьер-министру. Насколько я понимаю, он готов к этому.

- Чего вы лично ожидаете от встречи в Мюнхене?

- Решение должно быть или позитивное или, как минимум «отложенное». И мы делаем все, чтобы сберечь этот крупный европейский проект для нашего государства. Очень важно участие в этом заседании непосредственно в Мюнхене Олимпийского чемпиона президента Федерации баскетбола Украины Александра Волкова и генсека ФБУ Александра Ларина.

Ситуация крайне непроста по всем аспектам. И с экономической точки зрения, и с политической, и с точки зрения международных взаимоотношений, когда Украина сейчас столкнулась с агрессией со стороны Российской Федерации.

Но, тем не менее, мы надеемся на то, что проект Евробаскет останется в Украине, мы его проведем полностью и, что не менее важно, самостоятельно.

- В связи с этим следующий вопрос. Известно, что Франция подала заявку на проведение, как минимум, части матчей турнира…

- У нас есть официальной письмо Федерации баскетбола Франции и Федерации баскетбола Германии, адресованное Украине и FIBA Europe с предложением помочь провести турнир. Никакой конкретики в этом письме нет. Ни по количеству матчей, ни по каким-то иным критериям. Впрочем, решение о том как будет проводиться Евробаскет находится в плоскости FIBA Europe.

- В связи с событиями последних месяцев работа оргкомитета турнира не прерывалась?

- Мы работаем в полном режиме. В операционном плане, то, чем и должен заниматься МОК «Евробаскет-2015» все идет полностью по плану. 25 специалистов, которые в свое время работали в оргкомитете футбольного Евро-2012, ведут работу и над организацией Евробаскета. Мы работаем в штатном режиме, работа не останавливалась. Главное – иметь четкие перспективы того, что турнир остается и будет проведен в Украине.

- Очень важный вопрос - состояние инфраструктуры. Понятно, что после футбольного Евро нам много что осталось «в наследство». Сейчас самый острый вопрос: на каком этапе строительство Дворцов спорта и тренировочных лагерей для команд-участниц?

- Здесь самое главное, чтобы украинское государство нашло общий язык с инвесторами арен, подставило им плечо, нашло пути взаимовыгодного сотрудничества. Арены, разумеется, наша главная проблема в данный момент. Мы прекрасно понимаем в каком положении сейчас находится украинское государство, но, вместе с тем, если мы хотим спасти турнир, то компромисс между государством и инвесторами арен обязательно должен быть найден.

Бюджет турнира и так уже радикально сокращен. Мы говорим, что нужны только арены. Все остальное оргкомитет сделает своими силами. Мы готовы провести турнир на высоком уровне.

- Насколько спонсоры сейчас готовы вкладывать в Евробаскет на территории Украины? Как спонсоры FIBA Europe, так и отдельно украинского турнира?

- Разумеется, спонсоры которые есть у FIBA Europe будут выполнять все свои обязательства в отношении Евробаскета. Что касается наших компаний, проявивших интерес к Евробаскету, то мы ведем переговоры с целым рядом спонсоров. Часть поддерживает баскетбол постоянно, часть - интересуется именно под Евробаскет. Интерес к турниру есть несмотря ни на что. Сложная ситуация в стране не останавливает людей. И мы продолжаем вести переговоры. Эта работа не прекращается ни на минуту.

В заключении я бы хотел добавить, что мы делаем все возможное для того, чтобы подарить этот праздник людям. Провести этот турнир не вопреки чему-то, а ради чего-то. В данном случае, это нужно как для людей, простых болельщиков баскетбола, так и крайне важно для имиджа Украины, как европейского государства. И я искренне надеюсь на то, что сегодняшний день принесет нам хорошие известия из Мюнхена.

Кирилл Стадниченко