Сивкович во время матча займется сексом. Чем будут заниматься другие депутаты
Футбольные прогнозы
Часть регионалов, блокирующих зал пленарных заседаний, посмотрят матч на втором этаже ВР. Там есть соответствующее место.
Владимир Сивкович будет смотреть матч с женой и при этом заниматься сексом. "Адреналина много вырабатывается, весь организм возбуждается. Поэтому грех это не использовать", - рассказал газете "Сегодня" депутат. Сивкович также признался, что проиграл на тотализаторе 1000$.
Анатолий Кинах будет смотреть футбол на даче в Конча-Заспе с друзьями. Он считает, что мы выиграем 1:0. "В случае победы мы будем пить крепкие напитки", - признался Кинах.
Николай Рудьковский пить не будет, " Я просто очень сильно пьянею", - объяснил социалист. Он прогнозирует нашу победу по пенальти со счетом 3:2.
Петр Порошенко будет смотреть игру с друзьями и пить пиво с фисташками. Прогноз делать отказался.
Бютовец Андрей Шкиль верит в нашу победу и прогнозирует счет 1:0.
Газета "Сегодня"