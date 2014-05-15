"Севилья" выиграла Лигу Европы

В этом матче могли сыграть и хозяева поля стадиона в Турине - "Ювентус", но итальянская команда проиграла в полуфинале по сумме двух игр "Бенфике".

Финальный матч выдался отнюдь не зрелищным и с минимальным количеством действительно опасных моментов. Команды действовали крайне осторожно, чуствовалась зажатость игроков и чрезмерное волнение за результат. Правда, во втором тайме "Севилья" стала действовать чуть более активно, но для хотя бы одного гола этого не хватило. Равно как и "Бенфике", которая имела ряд острых моментов в самой концовке. В итоге - логичные 0:0.

В дополнительное время команды играли еще более осторожно, чем в основные 90 минут и с игры команды забить так и не сумели - 0:0.

В итоге, все решилось в серии пенальти. Уже во второй серии ударов игрок "Бенфики" Оскар Кардоссо пробил слабо и португальский вратарь "Севильи" Бету сумел отразить мяч рукой. А в третьей серии удар Родриго также пришелся в Бету. Игроки "Севильи", в свою очередь, не промахивались. В итоге - 4:2 в пользу испанского клуба. Победный гол на счету Гамейро.

Таким образом, "Бенфика" в очередной раз не сумела снять проклятие Белы Гуттманна. Один из самых известных тренеров в истории команды, дважды подряд выигрывавший с ней Кубок европейских чемпионов (в 1961 и 1962-м годах) неожиданно покинул стан команды, причиной чего стало нежелание руководства удовлетворить его требования о повышении зарплаты. Покидая команду Гуттманн произнёс проклятие: "В следующие сто лет "Бенфика" без меня никогда не выиграет Кубок европейских чемпионов". После этого "Бенфика" пять раз играла в финалах Кубка Чемпионов и все пять проиграла (1962/63, 1964/65, 1967/68, 1987/88, 1989/90). Более того, проклятие дважды сработало и в Лиге Европы. Последний раз - ровно год назад, 15 мая 2013 года, когда "Бенфика" проиграла "Челси" в финале со счетом 1:2